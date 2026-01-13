Έρχονται βελτιώσεις σε ρεύμα και πετρέλαιο για τους αγρότες

Πάνω από 3,5 ώρες διήρκεσε η συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου με τους 25 εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, με τους οποίους συζήτησε τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν βελτιώσεις στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

Στο ενεργειακό κόστος εντοπίζονται οι βελτιώσεις που αποφασίστηκαν στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συμφωνήθηκε να γίνουν κινήσεις ώστε να περάσει σε όλους τους αγρότες – και σε εκείνους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές – η μείωση του ρεύματος στα 8,5 λεπτά η MWh, όπως και η αύξηση των αφορολόγητων ποσοτήτων πετρελαίου που δικαιούνται, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρξει εφαρμογή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απευθείας στην αντλία.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε για συνάντηση με κτηνοτρόφους την άλλη εβδομάδα για το θέμα της ευλογιάς.

Η δήλωση Μητσοτάκη

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι “χτυπήθηκαν” από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Στο μπλόκο Νίκαιας

Στο μεταξύ τις κινητοποιήσεις κλιμάκωσαν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, κλείνοντας για τρεις ώρες την παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου.

Αύριο (Τετάρτη), στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας από τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με θέμα τους τρόπους κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

kosmoslarissa.gr