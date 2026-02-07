Αγρότες: Συλλαλητήριο στη Λάρισα πριν την κάθοδο στην Αθήνα

Στη διοργάνωση συλλαλητηρίου προχωρούν οι αγρότες της Λάρισας, την ερχόμενη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία, σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 10 Φεβρουαρίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ως προθέρμανση για το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που προγραμματίζεται στην Αθήνα (πλατεία Συντάγματος), την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου μετά από σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ).

