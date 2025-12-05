Αγρότης της χρονιάς ο Κωνσταντίνος Κωστούλης από τη Χάλκη Λάρισας

Από 15 ετών ενεργός στην οικογενειακή εκμετάλλευση, ο Κωνσταντίνος Κωστούλης, τρίτης γενιάς αγρότης, είναι σήμερα 25 ετών και, μαζί με τον πατέρα του Πάτροκλο, καλλιεργούν 3.000 στρμ. στη Χάλκη της Λάρισας, όλα αρδευόμενα, απασχολώντας 10 άτομα προσωπικό.

Η βράβευσή του έγινε σήμερα στα Τρίκαλα, στο Αnanti Resort και Spa, σε μια πρωτοβουλία της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας Agrenta.

Απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο Τμήμα Δενδροκομίας, ο Κωνσταντίνος Κωστούλης καλλιεργεί κατά κύριο λόγο βιομηχανική τομάτα, αλλά και σκληρό σιτάρι, βαμβάκι, ψυχανθή, αρακά και σπανάκι για τον Μπάρμπα-Στάθη, όλα με υψηλές αποδόσεις και περιζήτητο από τη βιομηχανία προϊόν.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται μια σημαντική επένδυση, ενταγμένη στον Αναπτυξιακό Νόμο, με 130 στρέμματα φιστικιές Αιγίνης και τελικό στόχο την καθετοποίηση και τη δημιουργία νέου brand. Γεωργία ακριβείας, συνεργασίες με γνωστές εταιρείες εισροών, ένας στόλος 10 τρακτέρ, φυτευτικών και συλλεκτικών για τη τομάτα, πολλών παρελκομένων, αρδευτικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συμπληρώνουν την εικόνα.