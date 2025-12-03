Διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της κυβέρνησης για τα μπλόκα

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε το στίγμα του επιχειρησιακού σκέλους αντιμετώπισης των αγροτών, που είναι υπό την αρμοδιότητά του. «Βία δεν πρόκειται να υπάρξει», είπε στον ΣΚΑΪ, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των αγροτών στις κινητοποιήσεις. Από την άλλη, όμως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε αυστηρό μήνυμα στους αγρότες να μη σκεφτούν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε υποδομές της χώρας, ξεκαθαρίζοντας πως η Αστυνομία θα είναι αμείλικτη στην περίπτωση που οι κινητοποιήσεις θέσουν σε κίνδυνο αποκλεισμού λιμάνια και τελωνεία. Για να γίνει πράξη αυτό, η κυβέρνηση πρέπει να λειτουργήσει προπαρασκευαστικά ώστε να μην αιφνιδιαστεί, φυλάσσοντας κρίσιμες υποδομές.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Σταύρος Παπαντωνίου) είναι αλήθεια πως στην κυβέρνηση δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη άποψη για τον ιδανικό τρόπο αντιμετώπισης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η μία άποψη λέει πως η γραμμή πρέπει να είναι πολύ σκληρή και να ανοίξουν οι δρόμοι άμεσα, καθώς δεν μπορεί να επιτρέπεται η παρακώλυση συγκοινωνιών. «Η κοινωνία δεν ανέχεται κλειστούς δρόμους», ανέφερε υποστηρικτής της άποψης αυτής, που θεωρεί πως οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν ακόμα και με σύγκρουση. Η άλλη οπτική λέει πως πρακτικά δεν υπάρχει τρόπος να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από τους δρόμους. «Τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο παρά μόνο με χρήση βίας», σημειώνει πηγή.

Ο πρωθυπουργός μέχρι και χθες το πρωί έλειπε στο Λονδίνο και άπαντες περίμεναν την επιστροφή του ώστε να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Η γραμμή που είχε αποφασιστεί ήταν να συνεχιστεί η σκληρή ρητορική προς τους αγρότες να μην κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, όπως εκφράστηκε αρμοδίως από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ταυτόχρονα όμως επιλέγεται μια πιο ήπια διαχείριση στο πεδίο, χωρίς χρήση βίας, καθώς, πρακτικά, από τη στιγμή που οι αγρότες κατέλαβαν τους δρόμους δεν είναι εύκολη η αποχώρηση. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση θα αναδεικνύει διαρκώς πως η πρωτοβουλία των αγροτών να κλείσουν εθνικές οδούς τούς φέρνει αντιμέτωπους με την ίδια την κοινωνία, όπως ήδη διαφαίνεται από τις δεκάδες μικροσυμπλοκές με οδηγούς που αντιδρούν στο κλείσιμο των δρόμων. Η πίεση δηλαδή προς τους αγρότες θα δημιουργηθεί από την ίδια την κοινωνία.

Μέχρι και χθες βρισκόμασταν ακριβώς σε αυτή τη φάση «ομαλής διαχείρισης», καθώς η κυβέρνηση έχει μπροστά της το πιο σημαντικό «χαρτί» να ρίξει. Το ορόσημο είναι η καταβολή της δεύτερης δόσης της βασικής ενίσχυσης, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα να ασχολούνται διαρκώς ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές. Με 3,1 δισ. να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών το επόμενο διάστημα και τις γιορτές να είναι προ των πυλών, στην κυβέρνηση θεωρούν πως οι αντιδράσεις θα καμφθούν. Αν δεν γίνει αυτό και τα τρακτέρ είτε αποσυρθούν και ξαναβγούν στους δρόμους είτε παραμείνουν εκεί, τότε είναι βέβαιο πως η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη στάση της.

Όπως σημειώνει κυβερνητική πηγή, «εάν οι πληρωμές ολοκληρωθούν και η στάση παραμείνει αδιάλλακτη, τότε είναι βέβαιο πως η κοινωνία η ίδια θα θεωρήσει τη στάση των αγροτών ως μη αποδεκτή». Σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου πηγαίνει βήμα βήμα, καθώς, όπως σημειώνει έτερη κυβερνητική πηγή, «στον 7ο χρόνο οι κινήσεις απαιτούν νηφαλιότητα και ψυχραιμία», καθώς «μία λάθος κίνηση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά».

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντωνίου στην Καθημερινή)