Διορία μέχρι τα Φώτα για τα μπλόκα – Και πρόστιμα στα σκαριά

Για τους αγρότες το άμεσο ορόσημο είναι η Κυριακή: στην πανελλαδική συνδιάσκεψη των μπλόκων στα Mάλγαρα θα αποφασίσουν στις 4 Ιανουαρίου εάν ο κύκλος διαμαρτυρίας θα κλείσει στις 36 μέρες ή αν, κατά τα φαινόμενα, θα ανοίξει ένας νέος και ισχυρότερος. Ηδη προετοιμάζονται εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση, η οποία θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ στον χορό μπαίνουν και οι λαϊκές αγορές με απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου.

Για την κυβέρνηση, ορόσημο είναι η ερχόμενη Τρίτη: μετά τα Φώτα στις 6 Ιανουαρίου λήγει η διορία που ατύπως δίνει για κινήσεις αποσυμπίεσης της κρίσης και επί της ουσίας ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για σκλήρυνση της στάσης της, φτάνοντας σε κυρώσεις και συγκρουσιακή τροχιά με αγροτοσυνδικαλιστές. Υπό την αγωνία ότι μπορεί να χάσουν ολοκληρωτικά το παιχνίδι αν οδηγήσουν στα άκρα την κατάσταση μέσα στις γιορτές, το Μαξίμου και τα συναρμόδια υπουργεία προτίθενται να εφαρμόσουν την επανακαθορισμένη στάση τους αφότου ολοκληρωθεί η εορταστική περίοδος.

Σε διπλή ισορροπία

Οποιαδήποτε παρέμβαση δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πρώτα θα ζυγίσουν το κλίμα και τις αποφάσεις των Μαλγάρων, θα κάνουν απολογισμό της εορταστικής εξόδου, θα μετρήσουν τις «στροφές» της κοινής γνώμης και έπειτα θα ενεργοποιηθεί ο εναλλακτικός σχεδιασμός. Κυβέρνηση και μπλόκα παραμένουν στην ανταλλαγή τελεσίγραφων χωρίς σημάδι εκτόνωσης μέσω δρομολόγησης διαλόγου και πλέον οι προειδοποιητικές βολές του τελευταίου 48ώρου – «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – επιβεβαιώνουν ότι όσο επικρατεί η σκληρή γραμμή στα μπλόκα τόσο κερδίζουν έδαφος και οι εντός κυβέρνησης σκληρότερες φωνές. Αυτές υπάρχουν με το βλέμμα στη συντηρητική βάση της ΝΔ και εδώ και μέρες μιλούν για πολιτικό κόστος από τη «χαλαρή» αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων. Ως αποτέλεσμα η κυβερνητική έδρα παλεύει για τη διπλή ισορροπία: από τη μια να αποφύγει μια πλήρη διάρρηξη των σχέσεών της με τον αγροτικό κόσμο, από την άλλη να δείξει ότι ανταποκρίνεται στις αγωνίες όσων επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις.

Και πρόστιμα στα σκαριά

Προσώρας οι αγρότες χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς και η κυβέρνηση κρατά στάση αναμονής για την εφαρμογή του plan b, προσδοκώντας να λειτουργήσουν πρώτα η κόπωση και ιδανικά μια αντιστροφή του κλίματος στην κοινή γνώμη. Ειλημμένη απόφαση ωστόσο είναι να ενεργοποιηθεί το αυστηρότερο πλάνο αν κλιμακωθούν τα μπλόκα. Κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να μη χάσουν το μέτρο όσον αφορά ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις και σχετικά με όσα προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα για την παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν ισχύει το ίδιο για τις διοικητικές ποινές, αφού στον σχεδιασμό είναι πρώτη στη λίστα η επιβολή προστίμων για σηκωμένες μπάρες διοδίων ή για κατάληψη δρόμων ταχείας κυκλοφορίας από αγροτικά οχήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (parapolitika.gr) μίλησε για «περισσότερες επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι, ενώ τους ζητείται διάλογος, εις βάρος όλων των αγροτών τον αρνούνται», ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο (Σκάι) για σειρά από «παράνομες πράξεις» και αναφέρθηκε στη «δυνατότητα εφαρμογής του νόμου».

Ταυτόχρονα καταγράφονται σε επίπεδο ρητορικής διαφορετικές διακυμάνσεις ως την ανάδειξη πολιτικών σκοπιμοτήτων πίσω από κινήσεις αγροτοσυνδικαλιστών. Πάντως η αντοχή σε διάρκεια και ένταση των κινητοποιήσεων και η συμμετοχή σε αυτές υποστηρικτών της ΝΔ δεν επιτρέπουν εύκολες αιχμές για κομματικά υποκινούμενες διαμαρτυρίες. Ηταν τα διαδοχικά «όχι» στα κυβερνητικά προσκλητήρια για διάλογο αυτά που έφεραν τελικά πρωθυπουργικά καρφιά ότι εκπρόσωποι μπλόκων «τραμπουκίζουν» άλλους που θέλουν να προσέλθουν στον διάλογο, ενώ πιο επιθετική ρητορική αρχίζει να καταγράφεται από βουλευτές περιφέρειας της ΝΔ.