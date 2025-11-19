Ευλογιά: Έκτακτη ενίσχυση για τις θανατώσεις – Τι προβληματίζει τους κτηνοτρόφους

Εντονη αμφιβολία εκφράζει ο κτηνοτροφικός κόσμος απέναντι στις χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με την πρωτοβουλία στήριξης μέρους του χαμένου εισοδήματος από τις θανατώσεις αιγοπροβάτων ελέω ευλογιάς.

Με βάση τις εξαγγελίες, η Κυβέρνηση δρομολογεί μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους.

Ο τρόπος που θα υπολογιστεί η έκτακτη αυτή ενίσχυση, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης την χαρακτήρισε ως “μη αμελητέα”, αναμένεται να διευκρινιστεί το επόμενο διάστημα από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Με βάση όσα ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός τα χρήματα θα προέλθουν από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα υπολογιστούν ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που χάθηκαν, μέσω ενός αλγορίθμου που θα προσδιοριστεί.

Μέχρι στιγμής, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, ο συνολικός αριθμός των θανατώσεων των αιγοπροβάτων από τον Αύγουστο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025 διαμορφώνεται στις 404 χιλ ζώα, με την νόσο να εξακολουθεί να προσβάλει τα κοπάδια.

Τι λένε οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων

Όπως αναφέρουν μιλώντας στη “Ν” εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων «ο τρόπος υπολογισμού της εξαγγελθείσας στήριξης θα μπορούσε να βασιστεί στα στοιχεία των θανατώσεων που καταγράφονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις Περιφέρειες – που είναι αρμόδιες να κάνουν τον έλεγχο και την καταγραφή- καθώς επίσης και στα στοιχεία των παραδόσεων γάλακτος του 2023 και 2024, ανάλογα με το πότε κάθε κοπάδι προσβλήθηκε από την νόσο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα δίκαιο μοντέλο υπολογισμού της ενίσχυσης που αναλογεί σε κάθε παραγωγό, η εκμετάλλευση του οποίου έχει καταστραφεί».

Βέβαια, οι κτηνοτρόφοι εγείρουν ένα σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά στο παράδοξο που καταγράφεται στις παραδόσεις γάλακτος.

Με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα προκύπτει ότι φέτος από τον Μάρτιο μέχρι και τον Αύγουστο (εν μέσω δηλαδή της εξάπλωσης της ευλογιάς) οι μηνιαίες παραδοθείσες ποσότητες αιγοπρόβειου εμφανίζουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δεν συνάδει με τη πορεία των θανατώσεων, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ 16/9/2025) σε ετήσια βάση (Αύγουστος 2024-Αύγουστος 2025) ανήλθαν σε 262.685 ζώα.

Καμπανάκι για εκτόξευση των ελληνοποιήσεων

Ο κτηνοτροφικός κόσμος κρούει το κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το ενδεχόμενο εκτόξευσης των ελληνοποιήσεων εισαγομένου αιγοπρόβειου γάλακτος και δη μέσα στην συγκυρία της ευλογιάς, που νοθεύει την πραγματική εικόνα της παραγωγής και πλήττει τόσο τους κτηνοτρόφους αλλά και τις μικρές τυροκομικές επιχειρήσεις. Ήδη υπάρχουν εκτιμήσεις ότι πάνω από 300 μικρά τυροκομία στην επικράτεια οδηγούνται σε διακοπή δραστηριότητας, ενώ βέβαια οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί απειλούνται ευθεώς με αφανισμό.

«Αυτή τη στιγμή φέρεται ότι διακυβεύονται πολλά και ισχυρά συμφέροντα στη ζώνη του αιγοπρόβειου γάλακτος στην χώρα και δυστυχώς η πλάστιγγα γέρνει, για ακόμα μια φορά, εις βάρος των παραγωγών” τονίζουν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων.

Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά στην εξαγγελθείσα πρωτοβουλία, οι παραγωγοί σημειώνουν ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η στήριξη θα αφορά στο χαμένο εισόδημα με βάση την αξία του γάλακτος, η οποία δύναται να ανέλθει μέχρι και 350 ευρώ/ζώο, ή θα περιλαμβάνει συνολικά την μέση αξία ενός παραγωγικού ζώου, την οποία οι συντηρητικές εκτιμήσεις την τοποθετούν στα 1000-1200 ευρώ (κόστος ζώου, αξία γάλακτος, κόστος ζωοτροφών κ.λπ.).

Επίσης, για μερίδα κτηνοτρόφων η παρέμβαση φέρει καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα. Τονίζοντας ότι “μέχρι στιγμής το ΥΠΑΑΤ δεν έχει ανακοινώσει κανένα μέτρο στήριξης για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, όταν υπάρχουν περιπτώσεις κτηνοτρόφων που από τον Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2024 παραμένουν ανενεργοί” υπενθυμίζουν και το “αλαλούμ” των καθυστερήσεων στις καταβολές των αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Daniel, καθώς και τις απεντάξεις από το Μέτρο 5.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν ως αποτέλεσμα δυο χρόνια μετά την θεομηνία πολλοί θεσσαλοί κτηνοτρόφοι να βρίσκονται ακόμα στον αέρα.

(*) φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Δανάη Αλεξάκη (naftemporiki.gr)