Η Μερκοσούρ και η ελληνική αγροτική οικονομία

Της Μαρίνας Μπαμπαλιάρη

Πρεπει όλοι να καταλάβουμε τι ειναι η συμφωνία Μερκοσούρ που υπέγραψε η Ε Ε με τις χωρες που ανήκουν στον οργανισμό της Νοτίου Αμερικής. Το Μερκοσούρ είναι ένας οργανισμός πρωτίστως οικονομικός και με πολιτική διάσταση οπως ήταν η κάποτε η ΕΟΚ στον οποίο εχουν ενταχθεί Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βολιβία.Οι χώρες αυτές εχουν ενταχθεί στο Μερκοσούρ με στόχο την ισχυροποιηση των εξάγωγών κυρίως γεωργικών προϊόντων με τους καλύτερους όρους για τους ίδιους.

Η Γερμανία που εχει κυριαρχη θέση στην ΕΕ και επιβάλλει στις υπολοιπες χώρες τις πολιτικές της με γνωμονα τα δικα της συμφέροντα και μόνο, αποφασισε προκειμενου να ξεφυγει απο τα αδιεξοδα που εχει δημιουργησει με τον προυπολογισμό και τις τεραστιες αμυντικές δαπάνες, να διαπραγματευτεί με το Μερκοσούρ μια συμφωνία ώστε να εξάγει εκεί, μηχανήματα για εργοστάσια, για καλλιέργειες χωρίς δασμούς βέβαια, καθως αυτές οι χώρες μέχρι τώρα πλήρωναν δασμούς της ταξεως του 35%.

Οι Γερμανοί λοιπόν με επικεφαλης τον καγκελάριο Μερτς ο οποίος κοιταζει πρωτίστως το δικο του συμφερον και των επιχειρηματιων που τον στηριζουν για την επανεκλογη του, και μετα βεβαια πάντα, μόνο και αυστηρά το συμφέρον της Γερμανίας έβαλε” μπροστα”την Γερμανίδα πρόεδρο της Ε.Ε κ.Φον ντερ Λάιεν, μέλος του κόμματος CDU που τοποθετείται πολιτικά στο χώρο της δεξιάς, να συνάψει άμεσα μια συμφωνία με το Μερκοσουρ και την ΕΕ.

Με αυτή τη συμφωνία οι χωρες Μερκοσούρ θα παίρνουν χωρίς δασμούς τα μηχανήματα απο την ΕΕ, δηλαδή τη Γερμανία, γιατί μόνο τα γερμανικά εργοστάσια παράγουν τέτοια μηχανήματα που θα εξάγουν στο Μερκοσούρ. Αντίστοιχα η ΕΈ θα επιτρέπει να έρχονται στην Ευρώπη, φτηνά αγροτικά προϊόντα απο τη Λατινική Αμερική.

Αυτό όπως όλοι καταλαβαίνουμε σημαίνει ξεκάθαρα το τέλος των Ευρωπαίων αγροτών.

Και αυτό γιατί τα ευρωπαϊκά προϊόντα δεν μπορούν να αντέξουν στον οικονομικό ανταγωνισμό με τα προϊόντα του Μερκοσούρ, καθώς έχουμε κατεξοχήν σε αυτες τις περιοχές εντελώς διαφορετικές οικονομίες. Απλά πραγματα, μεροκάματα, καύσιμα,ενέργεια, λιπάσματα, κόστος ζωής, καθημερινότητα κ.α θίγουν σοβαρά όχι μόνο τους Ευρωπαίους αγρότες αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Ξεκινά λοιπόν να γκρεμίζεται μια πυραμίδα την οποία ειχαν χτίσει με επιμελεια εδώ και πολλά χρόνια οι αρχές της ΕΕ και έχουν αναγκάσει στους Ευρωπαίους αγρότες να καλλιεργούν με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές το γνωστο σε όλους Green Deal Πράσινη Συμφωνία,που μας έφαγαν τα αυτιά, ώστε το προϊόν που φτάνει στα πιάτα των καταναλωτών να είναι το καλύτερο και ποιοτικά αλλα και καθαρό από φυτοφάρμακα.

Ετσι λοιπόν οι Ευρωπαίοι αγρότες αναγκάστηκαν για ένα προϊόν που πριν την Πρασινη Συμφωνία θα έβγαινε με ένα μόνο ράντισμα, να εφαρμόζουν καθε φορά νέο φαρμακο το οποίο να ειναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς,καθώς οι Ευρωπαικές αρχες καθε φορα επέβαλαν την καταργήση αυτού του φάρμακου ως επιβαρυντικό για το περιβάλλον, ενώ στη θέση του έβαζαν κάποιο άλλο πιο φιλικό. Ετσι αυξήθηκαν κατακόρυφα τα εξοδα των Ευρωπαίων αγρότων καθώς με το παλιό φάρμακο θα ράντιζαν μια φορά και θα έβγαινε περα η παράγωγή τους, ενω τώρα με το νέο που είναι ηπιότερο, θα χρειαστούν 4 με 5 ραντίσματα και η παραγωγή δε θα είναι τόσο καλή όσο με το αρχικό φάρμακο.Μιλάμε δηλαδή για απειρα φάρμακα,λίπασμα και για έναν τεράστιο κύκλο εργασιών και εξόδων πολλών χρόνων.

Ετσι οι Ευρωπαίοι αγρότες αναγκαστηκαν να το δεχτουν όλο αυτο και να προσαρμοστουν στα νέα δεδομένα για το καλό των καταναλωτών.

Ομως το παραδοξο της ιστορίας με την νέα συμφωνία ΕΕ- Μερκοσούρ είναι ότι η Μερκοσούρ δε δεσμεύεται από καμία απο τις προδιαγραφές που έχουν επιβληθεί στους Ευρωπαίους αγρότες.

Ετσι εχουμε εκτός απο τις διαφορετικές οικονομίες, μεροκάματα, εξοδα κλπ και διαφορετικές προδιαγραφές.

Τα προϊόντα του Μερκοσούρ που θα κατακλείσουν την ΕΕ, θα είναι πλέον χωρίς δασμούς σε εξαιρετικά χαμηλες τιμές και θα είναι σίγουρα χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλειας για την υγεια και τον καταναλωτή. Εν δυνάμει επικίνδυνα!!!! Αυτό θίγει βαναυσα το δικαιο του ανταγωνισμού που ειναι απο τους βασικούς πυλώνες του αξιακού συστήματος της ΕΕ.

Δεν υπαρχουν ηγέτες πλεον στην ΕΕ που να ταχθουν, να υπηρετούν και να προστατευουν το δίκαιο και τα συμφεροντα των λαών τους, απο τους οποίους αντλούν την εξουσία και τους υποσχεθηκαν το αυτονόητο, ε.υ.η.μ.ε.ρ.ί.α. Ας μην ξεχναμε οτι πληρωνουμε όλοι υπερογκους φόρους για τους οποίους πρεπει να έχουμε απαιτήσεις ανταποδοτικότητας απο τα κρατη.Οι αγρότες,τα τρακτερ της ΕΕ βγήκαν στους δρόμους τη στιγμή που δεν μπορουσε να υπαρξει διαλογος. Η απάντηση σε αυτους,αστυνομία, ξύλο, δακρυγόνα, φωτιές, προιόντα πεταμένα στους δρομους κλπ.

Η κ. Φοντεν Λαινεν μετά απο όλα αυτά δήλωσε πως θα υπογράψει τη συμφωνία με το Μερκοσούρ και ας ” σβήσουν” όλοι οι αγρότες της Ε.Ε, οι καταναλωτές-πολιτες με τα ” δηλητηριασμενα” με φυτοφαρμακα προιόντα, και ας υποσχονται οι γνωστοι φορείς πως μας εξασφαλίζουν υγεία, ευημερία και ανοδικό επιπεδο διαβιωσης.Η συμφωνία αυτή καταστρέφει την ευρωπαϊκή γεωργία, παραγωγή και υγεία.

Το κερασακι σε όλα αυτα ειναι οτι Ευρωπαίοι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν μηχανήματα και λιπάσματα από τα εργοστάσια της Γερμανίας, μόνο. Οι δεσμεσεις που αναλαμβανονται με την υπογραφη της συμφωνίας αποθαρρύνουν καθε προθεση για στηριξη των αγροτών.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

