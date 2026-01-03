Κλιμάκωση κινητοποιήσεων εισηγούνται τα μπλόκα – Στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη

Μετά τη σύντομη παύση των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα, Σάββατο και τρίτη ημέρα του νέου έτους, στα μπλόκα, ενώ αύριο, Κυριακή, δίνουν ραντεβού στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα. Όπως όλα δείχνουν, προσέρχονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εξετάζοντας πιο δυναμικές μορφές πίεσης.

Την ίδια στιγμή, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ανέφερε ότι την Κυριακή, αναμένεται να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το πλαίσιο του διαλόγου.

Στα μπλόκα καταγράφονται ήδη εισηγήσεις για γενικευμένη ένταση των κινητοποιήσεων, με την αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα να θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την πορεία του αγώνα.

Παράλληλα, ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, υπό προϋποθέσεις.

Όπως τονίζουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστώσει ουσιαστικές κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης που να απαντούν στα βασικά αιτήματά τους, γεγονός που, όπως λένε, τους οδηγεί στην επιλογή της περαιτέρω κλιμάκωσης μετά τις γιορτές.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, δόθηκαν στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι συνολικές πληρωμές αυξήθηκαν από περίπου 3,38 δισ. ευρώ το 2024 σε 3,82 δισ. ευρώ το 2025.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε ακατανόητη τη στάση άρνησης διαλόγου από μερίδα αγροτοσυνδικαλιστών. Όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από τα μπλόκα, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ άλλα τέσσερα βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας. «Η επιμονή ορισμένων να παραμένουν στα μπλόκα και να απορρίπτουν τον διάλογο με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι ώρα όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», σημείωσε.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα για διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων μπορεί να προκύψει πραγματική λύση στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Σήμερα, Σάββατο, στο μπλόκο της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση, προκειμένου να καθοριστεί η στάση με την οποία οι αγρότες θα συμμετάσχουν στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη.

Σχολιάζοντας στο ΕΡΤNews τις δηλώσεις του Κώστα Ανεστίδη, εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία μυστική διαβούλευση ή παρασκηνιακή επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου.

Τονίζουν ότι η θέση τους παραμένει σταθερή από την αρχή: ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και σαφή οικονομικά μεγέθη, στα βασικά αιτήματα που έχουν θέσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Τα αιτήματα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, το υψηλό κόστος παραγωγής, το ζήτημα της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Όπως υπογραμμίζουν, μόνο εφόσον υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις θα προσέλθουν σε διάλογο.

Μέχρι τότε, εκτιμούν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί το μόνο μέσο πίεσης, θέση που αναμένεται να τεθεί τόσο στη γενική συνέλευση της Νίκαιας όσο και στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα. Το είδος της κλιμάκωσης –αν θα αφορά αποκλεισμούς παραδρόμων μετά τα Θεοφάνεια ή κινητοποιήσεις με τρακτέρ και συλλαλητήριο στην Αθήνα– αναμένεται να αποφασιστεί εντός της σημερινής ημέρας.

