Λάρισα: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη των δύο αγροτών

Για τις 14 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια που σημάδεψαν την πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν από το πρωί στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους δύο συναδέλφους τους.

Οι συγκεντρωθέντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και ζήτησαν να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στον αγώνα.