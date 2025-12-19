Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τις παρακαμπτήριες οι αγρότες

Από σήμερα οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους προχωρώντας στο κλείσιμο και των παρακαμπτηρίων οδών.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, το μεσημέρι θα συνεδριάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ώστε να αποφασίσουν πώς θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους, βάσει των συμφωνηθέντων στην συνάντηση των Σερρών.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα κλείσουν την παρακαμπτήρια οδό (μάλλον την παλαιά Εθνική Λάρισας-Βόλου), όπου εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία κατά τις κινητοποιήσεις.

Το κλείσιμο θα ισχύει από τις 16.00 έως τις 19.00.

