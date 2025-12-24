Μπλόκο Νίκαιας: Μέσω αερογέφυρας η κίνηση προς Θεσσαλονίκη

Σε μερική ομαλοποίηση της κυκλοφορίας έχει οδηγήσει η συνεννόηση που επετεύχθη μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στο μπλόκο της Νίκαιας.

Από το πρωί έχει δοθεί σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το μπλόκο, αποκλειστικά για όσους κινούνται προς Θεσσαλονίκη.

Με τη συνδρομή της Τροχαίας έχουν τοποθετηθεί σχετικές σημάνσεις, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται από την αερογέφυρα, να κινούνται προς τον κόμβο της Γυρτώνης και στη συνέχεια να εξέρχονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. Με αυτόν τον τρόπο η παράκαμψη μειώνεται κατά περίπου 20 χιλιόμετρα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι οδηγοί που κινούνται προς Αθήνα συνεχίζουν να εξυπηρετούνται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο συγκεκριμένος κόμβος, ο οποίος έως χθες δεχόταν όλο το κυκλοφοριακό φορτίο και από τα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

(*) φωτογραφία (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ / INTIME NEWS)

Eλπίδα Κουτσογιάννη (ertnews.gr)