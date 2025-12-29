Μπλόκο Νίκαιας: Οι αγρότες κλείνουν το απόγευμα τους παρακαμπτήριους

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν στα μπλόκα με δράσεις που περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων είναι οι αγρότες που δήλωσαν την αντίθεσή τους με την πρόθεση συναδέλφων τους από αρκετά μπλόκα να συναντηθούν με την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα στις 4 μετά το μεσημέρι οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, για να βοηθήσουν όσους θελήσουν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά.

Παράλληλα από τους «σκληρούς» των μπλόκων σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr