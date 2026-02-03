Νωρίτερα η υποβολή των αιτήσεων αποζημίωσης για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης οι κτηνοτρόφοι τα κοπάδια των οποίων επλήγησαν από τις ζωνόσους το 2025, στη «σκιά» της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που έχει οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν μισού εκατομμυρίου ζώων.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ καλεί τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των προϋποθέσεων ανωτέρας βίας, έως και την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου του 2026, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) – που συνιστά τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το cnn.gr, για το τρέχον έτος, η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας προγραμματίζεται νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι, για το έτος 2024, υποβλήθηκαν από κτηνοτρόφους συνολικά 508 αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας λόγω θανάτωσης ζώων εξαιτίας ευλογιάς ή πανώλης μικρών μηρυκαστικών.

Από αυτές, 468 αιτήσεις εγκρίθηκαν, είτε ολικώς είτε μερικώς, βάσει των προβλεπόμενων ελέγχων και δικαιολογητικών. Για τους παραγωγούς των οποίων τα αιτήματα εγκρίθηκαν, η αναγνώριση ανωτέρας βίας ισχύει και για το έτος αιτήσεων 2025, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΔΕΛΕΠ