Οι “31” εκπρόσωποι των αγροτών που θα συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ειδικότερα στην 31μελή αντιπροσωπεία συμμετέχουν οι:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Εύζωνοι: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Άρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια, Χανιά: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ – Κτηνοτρόφος, ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ – Αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Κτηνοτρόφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ – Κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – Μελισσοκόμος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Αλιέας, ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ – Κτηνοτρόφος

«Είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα διεξοδικά με τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτήσουμε λύσεις ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον», τόνισε νωρίτερα ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας -και γι’ αυτό προσερχόμαστε- να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα», προσέθεσε.

