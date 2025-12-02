Οργή κτηνοτρόφων στη Λάρισα – Εριξαν γάλα και ζωοτροφές

Παραμένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τους αποκλεισμούς δρόμων οι αγρότες, παρά τις συστάσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη να μη στοχοποιούν τελωνεία και λιμάνια στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.



Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μπήκαν στο κέντρο της Λάρισας με τρακτέρ. Εκεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό.

Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια των συνεχών πιέσεων που ασκούν οι κτηνοτρόφοι για ζητήματα όπως οι τιμές παραγωγού και τα κόστη παραγωγής.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)