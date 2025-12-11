Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Το Σάββατο η πανελλαδική στη Νίκαια

Παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών στους δρόμους, ενώ το ερχόμενο Σάββατο αναμένεται η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ευθύνη της τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κίνησης γύρω από το μπλόκο.

Η παρουσία των αγροτών είναι σταθερή, με τις καθημερινές συνελεύσεις να καθορίζουν τον συντονισμό και τις επόμενες μορφές δράσης.

Σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται η παρουσία φορέων και σωματείων που θα εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αγρότες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και συναυλία αλληλεγγύης.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβουλίο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά και αφορούν πρωτίστως τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο -όπως οι ίδιοι τονίζουν- έχει καταστήσει πολλές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες. Ζητούν επίσης αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και συνολική μείωση των τιμών σε αγροεφόδια και ζωοτροφές.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Σταθερό αίτημα αποτελεί και η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή από όλους τους φυσικούς κινδύνους.