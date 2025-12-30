Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μπλόκο της Νίκαιας – Ανοικτή η αερογέφυρα 

Σε εφαρμογή παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό στο ύψος του μπλόκου της Νίκαιας, εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο να δίνεται στην κυκλοφορία στις 9:00 το πρωί για τους οδηγούς που κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενόψει της αυξημένης μετακίνησης λόγω Πρωτοχρονιάς.

Για τα οχήματα που ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με κατεύθυνση από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ προς Πλατύκαμπο, στη συνέχεια μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου, στροφή στο Κιλελέρ και επανένταξη στον αυτοκινητόδρομο.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα ισχύσουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκτίμησης το Σαββατοκύριακο.

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες από τα μπλόκα, οι αγρότες συζητούν ήδη τα επόμενα βήματά τους, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων αποκλεισμών σε κομβικά σημεία της χώρας, αλλά ακόμη και την κάθοδο στην Αθήνα για νέο μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει –όπως λένε– στην απουσία συγκεκριμένων δεσμεύσεων

Οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα αναμένεται να ληφθούν στην Πανελλαδική Σύσκεψη Μπλόκων τις προσεχείς μέρες.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από cnn.gr)