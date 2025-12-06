Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας ο Κουτσούμπας

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία.

Τον Δ. Κουτσούμπα υποδέχτηκαν ο Γιώργος Καραΐσκος και ο Ρίζος Μαρούδας εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, ενώ στη συνέχεια ο Δ. Κουτσούμπας απηύθυνε χαιρετισμό στους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται στο μπλόκο.

Τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνοδεύουν τα μέλη του ΠΓ Κύριλλος Παπασταύρου, Ελένη Μπέλλου, η Μαρία Γαβαλά, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ, άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και οι βουλευτές του Κόμματος Γιώργος Λαμπρούλης και Βασίλης Μεταξάς.

