Στο Σύνταγμα την Παρασκευή οι Θεσσαλοί αγρότες

Συλλαλητήριο στην Αθήνα με συμμετοχή αγροτών και τρακτέρ έχει προγραμματίσει για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται έως τις 12:00 το μεσημέρι να έχουν συγκεντρωθεί στις Αφίδνες, με συνοδεία της τροχαίας, και στη συνέχεια να κινηθούν οργανωμένα προς το κέντρο της Αθήνας.

Τα αγροτικά οχήματα θα κατευθυνθούν στο Σύνταγμα, όπου προβλέπεται να σταθμεύσουν, ενώ το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία.

Οι Θεσσαλοί αγρότες έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παραμείνουν στο Σύνταγμα και να διανυκτερεύσουν στο σημείο, με προγραμματισμένη αποχώρηση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

φωτογραφία intime

kosmoslarissa.gr