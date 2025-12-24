Aγρότες Νίκαιας: “Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές”

Ανυποχώρητοι οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και μέσα στις γιορτές.

Ευχές για καλές γιορτές σε όλο τον ελληνικό λαό έδωσε σήμερα, σε συνέντευξη τύπου, η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή πέρα από το να μείνουμε εδώ και να συνεχίσουμε τον ανυποχώρητο αγώνα. Γιατί αφορά την επιβίωση μας, το μέλλον μας, να μπορέσουμε να μείνουμε και να παράγουμε στους τόπους μας. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας» είπε ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί με λυτούς και δεμένους να συκοφαντήσει τον αγώνα τους και να βάλει το λαό απέναντι τους.

Όπως ανέφερε «γίνεται συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθούν τα μπλόκα. Με διάφορους τρόπους προσπαθεί να μας πιέσει, όμως εμείς είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε και είμαστε ενωμένοι, συντονισμένοι αποφασισμένοι να πάμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την δικαίωση μας».

Ξεκαθάρισε πως αυτή «η πίεση της κυβέρνησης θα πέσει στο κενό όπως πέφτει και ο “κοινωνικός αυτοματισμός”».

Ο Ρ. Μαρούδας τόνισε ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για διάλογο όταν ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα μας και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί όταν δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές. Αυτοί γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρει τα χρήματα και να μας δώσει αυτά που διεκδικούμε».

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα» ξεκαθάρισε.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από 902.gr)