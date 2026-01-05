Kλείνει ξανά η αερογέφυρα στη Νίκαια – Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας οργανώνονται για την όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν χθες στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα.

Στις 12 το μεσημέρι κλείνει η αερογέφυρα που εξυπηρετεί την κυκλοφορία των οχημάτων από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Παραμένει άγνωστο πότε και αν θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

Το απόγευμα, στις 6, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση, προκειμένου να ενημερωθούν από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή Συνδιάσκεψη, τις θέσεις των υπόλοιπων μπλόκων και τον περαιτέρω σχεδιασμό των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τους αγρότες, καθολικό «μπλακ άουτ» προγραμματίζεται για την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αύριο, από τη Νίκαια, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα θα κινηθούν προς τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να ανοίξουν τις μπάρες για δύο ώρες, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Όπως τονίζουν οι ίδιοι, το 48ωρο μπλακ άουτ δεν θα περιοριστεί μόνο στα γνωστά σημεία. Δεν θα κλείσουν μόνο οι παράδρομοι του αυτοκινητόδρομου Αθηνών–Θεσσαλονίκης ή η παλιά εθνική οδός Λάρισας–Βόλου, μέσω της οποίας διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το κλείσιμο της εθνικής οδού Λάρισας–Κοζάνης από αγρότες της Ελασσόνας, ενώ εξετάζεται και η μετακίνηση αγροτών από τα Τρίκαλα προς το Μουργκάνι, στην εθνική οδό Λάρισας–Ιωαννίνων.

Παράλληλα, αγρότες από την Καρδίτσα αναμένεται να αποχωρήσουν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από τον Ε65, όπου βρίσκονται, με κατεύθυνση τον Μπράλο, προκειμένου να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους που έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκεί.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη

ertnews.gr