Mπλόκο στη Γυρτώνη θα στήσει η Aνεξάρτητη Πρωτοβουλία Αγροτών νομού Λάρισας

Κινητοποίηση αγροτών στον κόμβο της Γυρτώνης στο νομό Λάρισας στο ύψος του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, την καθυστέρηση των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, την υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες, κ.α. (EUROKINISSI)

Το δικό της μπλόκο στη Γυρτώνη ετοιμάζεται να στήσει η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Αγροτών Λάρισας την προσεχή Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου οι αγρότες μέλη της Ανεξάρτητης πρωτοβουλίας  Αγροτών Ν. Λάρισας θα συναντηθούν στο δημαρχείο του χωριού Κιλελέρ προκειμένου να ανακοινώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους και στη συνέχεια θα λάβουν απόφαση για έξοδο των τρακτέρ στην ΠΑΘΕ προς τον κόμβο της Γυρτώνης για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

