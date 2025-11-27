Mπλόκο στη Γυρτώνη θα στήσει η Aνεξάρτητη Πρωτοβουλία Αγροτών νομού Λάρισας

Το δικό της μπλόκο στη Γυρτώνη ετοιμάζεται να στήσει η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Αγροτών Λάρισας την προσεχή Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου οι αγρότες μέλη της Ανεξάρτητης πρωτοβουλίας Αγροτών Ν. Λάρισας θα συναντηθούν στο δημαρχείο του χωριού Κιλελέρ προκειμένου να ανακοινώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους και στη συνέχεια θα λάβουν απόφαση για έξοδο των τρακτέρ στην ΠΑΘΕ προς τον κόμβο της Γυρτώνης για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.