“Mπλόκο” στο ραντεβού του Μαξίμου από τους αγρότες της Πανελλαδικής

«Μπλόκο» στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό έβαλαν οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή, τινάζοντας στον αέρα την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση στο Μαξίμου λόγω της διαμάχης για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι συσκέψεις στο μπλόκο της Νίκαιας, στα Μάλγαρα και στη Καρδίτσα, όπου αποφασίστηκε τελικά οι αγρότες να μην προσέλθουν στο τετ-α-τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν δεν τηρηθεί η προτεινόμενη αναλογία εκπροσώπησης που εισηγήθηκε η Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες που πρόσκεινται στην Πανελλαδική Επιτροπή, στην οποία όπως υποστηρίζουν συμμετέχουν περί τα 60 μπλόκα, καταγγέλλουν κυβερνητικούς χειρισμούς που –όπως υποστηρίζουν– οδηγούν σε τεχνητή διάσπαση του αγροτικού μετώπου.

Ένταση για τη συνάντηση με δύο επιτροπές

Σημειώνεται ότι η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε «καλή τη πίστει» τη συνάντηση με δύο επιτροπές, που είχε εισηγηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή, ορίζοντας ωστόσο τη σύνθεσή τους σε 20 συν 20 άτομα, αντί για το σχήμα 25 συν 10 (κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι) που είχε αρχικώς προταθεί από την Επιτροπή.

Οι αγρότες εκλαμβάνουν τη στρατηγική των δύο ραντεβού ως προσχηματική, εκτιμώντας ότι το Μαξίμου επιχειρεί να δημιουργήσει αίσθηση διάσπασης στο αγροτικό μέτωπο, δίνοντας ώθηση σε μπλόκα τα οποία έχουν πάρει αποστάσεις από την Πανελλαδική και εμφανίζονται πιο φιλικά προς την κυβέρνηση, όπως τα Πράσινα Φανάρια και η Κρήτη, εμφανίζοντας ταυτόχρονα ως αδιάλλακτους όσους επιμένουν στην πλήρη και ουσιαστική λύση των αγροτικών προβλημάτων. Τα επόμενα βήματα κάνουν λόγο για κλιμάκωση κινητοποιήσεων, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται σε νέα πανελλαδική σύσκεψη τα επόμενα 24ωρα.

Να επισημανθεί ότι η έτερη συνάντηση με την επιτροπή που συνθέτουν εκπρόσωποι από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και τα έξι μπλόκα που πρόσκεινται σε αυτό καθώς και αγρότες από την Κρήτη αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά στις 15.00 αύριο το μεσημέρι.

