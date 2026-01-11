To μεσημέρι της Τρίτης η συνάντηση με Μητσοτάκη – Oι εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας

Στη 1 το μεσημέρι οριστικοποιήθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανακοίνωσαν χθες οι αγρότες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά με ανοιχτούς δρόμους.

«Κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωση των αγροτών» σημείωσαν χαρακτηριστικά και προειδοποίησαν πώς αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση τότε θα αντιδράσουν δυναμικά μετά από αυτή.

Την ίδια στιγμή διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των μπλόκων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στο μεταξύ, συνεδρίασε σήμερα το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας προκειμένου να ορίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι αγρότες έχουν ορίσει δύο επιτροπές (μία αγροτών και μία κτηνοτρόφων) και περιμένουν απαντήσεις για το αν ο πρωθυπουργός θα τους δεχθεί όλους μαζί ή αν θα γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις.

Την ίδια ώρα διαμηνύουν πως αν δεν μείνουν ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης θα απαντήσουν με κλιμάκωση της κινητοποίησης. Μέσα στα σενάρια κλιμάκωσης είναι και η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα.

Οι εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας στη συνάντηση είναι ο Ρίζος Μαρούδας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας και ο Ιορδάνης Ιωαννίδης. Το μπλόκο Τρικάλων θα εκπροσωπήσει ο Παύλος Σπυρόπουλος.

Το «κλειδί» της διαπραγμάτευσης

Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNN Greece, γύρω από την κάλυψη όσων βρίσκονται εκτός ρύθμισης για το φθηνό ρεύμα, θα περιστραφεί η διαπραγμάτευση στη συνάντηση της Τρίτης, ώστε και να φύγουν «με ψηλά το κεφάλι» οι εκπρόσωποι των μπλόκων και να μην εκτροχιαστούν τα δημοσιονομικά.

Η κυβέρνηση άκουσε τις δηλώσεις κορυφαίων αγροτοσυνδικαλιστών από τα μπλόκα, οι οποίοι ισχυρίζονταν πως οι αγρότες είναι «βουτηγμένοι στα χρέη» και πως η ρύθμιση για φθηνό αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά, ουσιαστικά δεν τους αφορά, καθώς όσοι έχουν οφειλές εξαιρούνται.

Έτσι, αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης «ξεσκόνισαν» τα στοιχεία, ώστε να αντιμετωπίσουν με στοιχεία τους αγρότες που θα προσέλθουν ενώπιον του κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, οι 155.103, δηλαδή το 87,2%, είναι ενεργοί δικαιούχοι χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, γεγονός που ανατρέπει την εικόνα περί γενικευμένης αδυναμίας πληρωμών στον αγροτικό κόσμο, σύμφωνα με το Μαξίμου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: 87,2% (155.103 παροχές): Ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές 9,1% (16.215 παροχές): Ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης 3,7% (6.636 παροχές): Μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ (νέες παροχές ή σε διαδικασία επανένταξης).

Τη λύση περιέγραψε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός στον Real FM, λέγοντας ότι δεν αποκλείεται στο τραπέζι του ραντεβού με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13/1), να πέσει και η παράταση για τους εκπρόθεσμους οφειλέτες με σκοπό να πάρουν και αυτοί την χαμηλή τιμής ρεύματος στα 8,5 λεπτά/kWh.

«Εφόσον δοθεί μία νέα παράταση, τότε θα μπορούν και αυτοί να πάρουν την χαμηλή τιμή ρεύματος των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα» υπογράμμισε.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr, cnn.gr)