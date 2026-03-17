Άλβαρο Αρμπελόα: «Ο Eμπαπέ είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Μια μέρα πριν τον επαναληπτικό των «16» του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, εξήρε τη Δευτέρα (16/3) τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος επιστρέφει μετά από τραυματισμό στο γόνατο δηλώνοντας ότι τον θεωρεί «τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο».

«Αν είναι η Ρεάλ πιο ανταγωνιστική χωρίς τον Εμπαπέ; Μου φαίνεται δύσκολο να φανταστώ ότι μια ομάδα μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική χωρίς τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Αλλά αυτό λέει πολλά για την ποιότητα αυτού του ρόστερ και τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι παίκτες μας», δήλωσε ο Αρμπελόα σε συνέντευξη Τύπου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που, χωρίς τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο στο γήπεδο, οι άνθρωποι μιλούν θετικά για την ομάδα μου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ο Εμπαπέ είναι «έτοιμος να παίξει» την Τρίτη (17/3), κάτι που δεν ισχύει για τον Τζουντ Μπέλινγχαμ.

Ο Μαδριλένος προπονητής, ερωτηθείς για την προσέγγισή του ενώ η Ρεάλ έχει μεγάλο προβάδισμα τριών τερμάτων από το πρώτο ματς χάρη στο χατ-τρικ του Ουρουγουανού Φεντερίκο Βαλβέρδε (3-0), ευχήθηκε οι παίκτες του να επαναλάβουν μία εμφάνιση αντίστοιχη με αυτή του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη.

«Δεν έχουμε κανέναν άλλο στόχο παρά να βγούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε, με την ίδια ταπεινότητα και την ίδια δέσμευση όπως στο πρώτο ματς. Ίσως ακόμα περισσότερο, γιατί δεν θα είναι εύκολο. Ταπεινότητα και φιλοδοξία, αυτά θα πρέπει να δούμε», κατέληξε ο Αρμπελόα.