Άλκμααρ – Ολυμπιακός 3-2: Με δύο πρόσωπα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Άλκμααρ, παρουσιάζοντας δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, πιέζοντας ψηλά και δείχνοντας σαφείς προθέσεις για να σκοράρει γρήγορα. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν αποτελεσματικά τους παίκτες της ΑΖ, αναγκάζοντάς τους σε αρκετά λάθη και αποκτώντας τον έλεγχο του αγώνα.

Το γκολ δεν άργησε να έρθει για την ελληνική ομάδα. Συγκεκριμένα στο 24΄, μετά το δυνατό σουτ του Έσε έξω από την περιοχή ο τερματοφύλακας της Άλκμααρ δεν έδιωξε όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα ν’ ανοίξει το σκορ ο Ελ Κααμπί από κοντινή απόσταση.

Μετά το γκολ, οι Πειραιώτες συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, όμως στο 37′ προέκυψε το πρώτο απρόοπτο για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Έσε αποχώρησε τραυματίας, με τον Μασούρα να περνά στη θέση του, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη, ο Κάρμο με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε «έγραψε» το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις προϋποθέσεις να «κλειδώσουν» τη νίκη, αλλά δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους. Στο 63′ ο Μασούρας επιχείρησε δύσκολο τελείωμα χωρίς επιτυχία, ενώ τρία λεπτά αργότερα δημιούργησε ιδανικές προϋποθέσεις για τον Ταρέμι, ο οποίος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η δεύτερη ατυχία για τους Πειραιώτες ήρθε στο 60ό λεπτό, όταν ο Σάλιακας ένιωσε πόνο στο πόδι, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί κι όπως στην περίπτωση του Έσε, άπαντες στην ομάδα αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα υποβληθούν οι δύο παίκτες.

Από κει και πέρα οι «ερυθρόλευκοι»…. σταμάτησαν να παίζουν, με την Άλκμααρ να ανακτά πλήρως τα ηνία του ματς. Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν την πτώση στην απόδοση του Ολυμπιακού και μέσα σε πέντε λεπτά έφεραν το παιχνίδι στα ίσα. Ο Μέρτινγκ μείωσε αρχικά σε 2-1 στο 72′, ενώ στο 77′ ο Κάρμο, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-2.

Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στα τελευταία λεπτά, όταν η Άλκμααρ κέρδισε πέναλτι, με τον Μέρτινγκ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να διαμορφώνει το τελικό 3-2.

ΑΛΚΜΑΑΡ: Ντε Μπούσερ, Γκος, Κουπμέινερς, Πατάτι, Κλάσι, Σμιτ, Ντάαλ, Σούτεν, Ντούκστρα, Κάσιους, Μέερντινκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στουρνάρας, Μπρούνο (79’ Ντάνι Γκαρθία), Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Σάλιακας (60’ λ.τρ. Μαφέο, 84’ λ.τρ. Κουτσίδης), Έσε (37’ λ. Τρ. Μασύρας), Μουζακίτης, Ροντινέϊ, Ρόκα, Ζότα Σίλβα (84’ Γιάρεμτσουκ) και Ελ Καμπί (46’ Ταρέμι).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ