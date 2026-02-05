«Άνετη» η Σίτι νίκησε 3-1 τη Νιούκαστλ και προκρίθηκε στον τελικό του League Cup – Δείτε τα γκολ

Χωρίς να δυσκολευτεί πολύ η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 3-1 της Νιούκαστλ και με συνολικό σκορ 5-1, προκρίθηκε στον τελικό του Carabao Cup στις 22 Μαρτίου στο Γουέμπλεϊ, όπου περιμένει την Άρσεναλ.

Οι C«Πολίτες» μπήκαν στο ματς με διάθεση να «καθαρίσουν» από νωρίς και στο έβδομο μόλις λεπτό πήραν το προβάδισμα, όταν ο Μαρμούς πάτησε περιοχή και επωφελήθηκε από την κόντρα σε αμυντικό για να ανοίξει το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν μα είδαν τον Τράφορντ να μπλοκάρει τις προσπάθειες τους, με τη συνέχεια να εξελίσσεται εφιαλτικά γι’ αυτούς…

Στο 29′, ο Μαρμούς σκόραρε ξανά με εξ επαφής κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ήταν σειρά του Ράιντερς να μπει στη λίστα των σκόρερ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή.

Η Νιούκασλ το μόνο που κατάφερε είναι να μείωσει στο 62΄ με τον Ελάνγκα.

