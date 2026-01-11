Άρης – ΑΕΚ 1-1: Οι Θεσσαλονικείς την έριξαν από την κορυφή

Αν και η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, ισοφαρίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ στη συνέχεια δεν κατάφερε να σκοράρει ξανά, με αποτέλεσμα να μείνει στο 1-1 με τον Άρη.

Το αποτέλεσμα αυτό έστειλε την Ένωση στην 3η θέση, στο -1 από τον Ολυμπιακό.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε διάστημα τριών λεπτών και μόλις στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο όγδοο λεπτό. Προηγήθηκε ολέθριο γύρισμα του Τεχέρο, ο Λιούμπιτσιτς έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Κοϊτά κι εκείνος σκόραρε από κοντά σε κενή εστία.

Η απάντηση του Άρη ήρθε στο 11ο λεπτό. Κόρνερ του Μόντσου, ο Λιούμπιτσιτς απομάκρυνε αλλά πάνω στον Γένσεν που έκανε το κοντρόλ και το σουτ μέσα από την περιοχή, νικώντας τον Στρακόσα.

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης σκόραρε με τον Ντούντου στο 58′, αλλά ο VAR κάλεσε τον Σάγκι να δει τη φάση κι αυτός έδωσε φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο.

Η ΑΕΚ με αυτό τον βαθμό έφτασε τους 38 και είναι στην τρίτη θέση, (ισοβαθμία με ΠΑΟΚ) και στο -1 από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Άρης είναι έβδομος με 21 βαθμούς.