Άρης: Η ομάδα Κ-18 επιστρέφει στην Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι με πτήση τσάρτερ

Η ομάδα Κ18 του Άρη Betsson παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι, μετά τη διακοπή του τουρνουά Next Gen της Euroleague. Η αποστολή θα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ, με ενδιάμεση στάση στην Κωνσταντινούπολη, πριν φτάσει στην Αθήνα.

Οι νεαροί αθλητές του Άρη συμμετείχαν στη διοργάνωση της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, ωστόσο ο αγώνας με τη Μονακό διεκόπη, καθώς σημειώθηκαν βομβαρδισμοί από το Ιράν σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για την αναχώρηση

Η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε για την επιστροφή της ομάδας και επισήμανε ότι η αναχώρηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Euroleague. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Η Aris Alliance, η ομάδα Αρειανών επιχειρηματιών που χρηματοδοτεί αποκλειστικά τις ακαδημίες μπάσκετ του Αυτοκράτορα, ενημερώνει ότι η ομάδα μπάσκετ Κ18 αναχωρεί από το Abu Dhabi με πρωτοβουλία της Euroleague για να επιστρέψει μέσω Κωνσταντινούπολης».