Άρης – Κηφισιά 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στο Χαριλάου

Ο Άρης και η Κηφισιά μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 για την 22η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι απέκτησε ένταση από το 40ό λεπτό και μετά, όταν ο Μπεντζαμίν Γκαρέ άνοιξε το σκορ στο 41’ και ο Αποστόλης Χριστόπουλος απάντησε στο 44’. Το δεύτερο ημίχρονο σημαδεύτηκε από διαδοχικές παρεμβάσεις του VAR, ακυρώσεις και έντονες διαμαρτυρίες, με το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς και πικρή γεύση.

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχε την κατοχή της μπάλας, όμως η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ δεν μετέτρεψε την υπεροχή της σε καθαρές ευκαιρίες. Ο Ούρος Ράτσιτς επιχείρησε σουτ στο 19’ μετά από φάση διαρκείας, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 29’ το φάουλ του Σέρβου μέσου είχε την ίδια κατάληξη. Ο Ζέρεμι Αντόνισε αποχώρησε τραυματίας λίγο μετά το ημίωρο και η εξέλιξη αυτή επηρέασε τον ρυθμό των «κιτρίνων».

Το παιχνίδι άλλαξε εικόνα στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Ο Γκαρέ κράτησε την μπάλα πριν αυτή περάσει εκτός γραμμής, συνέκλινε προς τον άξονα και με δυνατό αριστερό σουτ νίκησε τον Βασίλη Ξενόπουλο για το 1-0 στο 41’, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Η Κηφισιά αντέδρασε άμεσα. Ο Λαρουσί σέντραρε από τα αριστερά και ο Χριστόπουλος πρόλαβε τα στόπερ και με κοντινή προβολή νίκησε τον Σωκράτη Διούδη για το 1-1 στο 44’.

Το δεύτερο ημίχρονο ανέδειξε το VAR σε πρωταγωνιστή. Ο Ξενόπουλος πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση στο σουτ του Άλβαρο Τεχέρο στο ξεκίνημα, ενώ στο 50’ ο διαιτητής Αλέξανδρος Τσακαλίδης υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Άρη για χέρι του Σεϊκ Κονατέ έπειτα από κεφαλιά του Τίνο Καντεβέρε. Οι άνθρωποι του VAR κάλεσαν τον διαιτητή για on field review και εκείνος ανακάλεσε την απόφασή του.

Η Κηφισιά βρήκε δίχτυα λίγο αργότερα με σουτ του Χόρχε Πόμπο που κόντραρε στον Νόα Σούντμπεργκ, όμως και αυτή η φάση ακυρώθηκε έπειτα από νέο on field review, για φάουλ του Μπένι στον Τεχέρο στην αρχή της ενέργειας. Ο Άρης πίεσε στη συνέχεια και απείλησε με τον Καντεβέρε στο 67’, ενώ στο 84’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Ούγκο Σόουζα σε προσπάθεια του Ράτσιτς, χωρίς αποτέλεσμα. Στο 89’ ο Άρης άγγιξε το γκολ, αλλά η κεφαλιά του Μιγκουέλ Αλφαρέλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια ο Καντεβέρε αστόχησε με κεφαλιά.

Το τελικό 1-1 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Ο Άρης κατέγραψε την τέταρτη ισοπαλία του στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές και παρέμεινε στην έκτη θέση με 28 βαθμούς, τέσσερις περισσότερους από τον ένατο Ατρόμητο. Η Κηφισιά συνέχισε χωρίς νίκη μέσα στο 2026, αλλά έφτασε τους 21 βαθμούς και διατήρησε απόσταση πέντε βαθμών από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, το εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ στις 4 Μαρτίου.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Δώνης, Ράτσιτς, Νινγκ – Κονατέ, Σιμόν, Αμανί.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Τεχέρο, Σούντμπεργκ (78’ Ρόουζ), Ράτσιτς, Γένσεν (62’ Νινγκ), Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα), Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε, Δώνης (62’ Μπουσαϊντ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε (34’ Μπένι), Νούνελι (86’ Σιμόν), Πέρεθ (66’ Εμπό), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης), Λαρουσί (86’ Πόκορνι), Αμανί.

*Πριν από την έναρξη του αγώνα, βραβεύτηκαν από την ΠΑΕ Άρης οι Άγγελος Χαριστέας και Ούγκο Σόουζα που στο παρελθόν τίμησαν την «κίτρινη» φανέλα.