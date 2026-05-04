Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Οι «πολίτες» επέστρεψαν από το 3-1, αλλά το πρωτάθλημα είναι στα χέρια της Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι απέφυγε την ήττα στο φινάλε απέναντι στην Έβερτον, αλλά το τελικό 3-3 στο Μέρσεϊσαϊντ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη του τίτλου της Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 μέχρι το 83’, όμως βρήκε αντίδραση και ισοφάρισε στο 90’+6’ με τον Ντοκού.

Το αποτέλεσμα άφησε τη Σίτι στο -5 από την Άρσεναλ, η οποία έχει ένα ματς περισσότερο, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Η ισοπαλία κράτησε ζωντανή τη Σίτι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αλλά έδωσε στην Άρσεναλ τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε με δυσκολία στον ρυθμό του αγώνα. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 18’, όταν ο Ο’Ράιλι σούταρε από πλεονεκτική θέση, αλλά η μπάλα βρήκε σε σώματα. Λίγο αργότερα, ο Τσερκί δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Πίκφορντ αντέδρασε σωστά.

Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν καθαρό μυαλό στην ανάπτυξη και δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν ευκαιρίες με συνέπεια. Τη λύση έδωσε ο Ντοκού στο 43’. Ο Βέλγος έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι από το ύψος της περιοχής και με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το 1-0.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα. Η Έβερτον αύξησε την πίεσή της, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σίτι και έφτασε στην ανατροπή. Ο Ντοναρούμα κράτησε αρχικά το προβάδισμα της ομάδας του σε προσπάθειες του Εντιαγέ, όμως η ισοφάριση ήρθε στο 68’.

Ο Γκουέχι γύρισε απρόσεκτα την μπάλα προς τον Ντοναρούμα, ο Μπάρι διάβασε τη φάση, έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε σωστά στο τετ α τετ για το 1-1. Πέντε λεπτά αργότερα, η Έβερτον ολοκλήρωσε την ανατροπή, όταν ο Ο’Μπράιεν πρόλαβε την έξοδο του Ντοναρούμα σε εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Η Σίτι έχασε τη συνοχή της και δέχθηκε τρίτο γκολ στο 81’. Η Έβερτον ανέπτυξε την επίθεσή της από τη δεξιά πλευρά, η μπάλα έφτασε στον Μπάρι μέσα στην περιοχή και εκείνος με προβολή έγραψε το 3-1. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Γκουαρδιόλα έδειχνε κοντά σε μια βαριά ήττα.

Η αντίδραση της Σίτι ήρθε άμεσα. Μετά τη σέντρα, ο Κόβασιτς έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Έβερτον και ο Χάαλαντ με λόμπα στο τετ α τετ μείωσε σε 3-2. Το γκολ έβαλε ξανά τη Μάντσεστερ Σίτι στο παιχνίδι και έδωσε νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν μέχρι το τέλος και βρήκαν την ισοφάριση στο 90’+6’. Ο Ντοκού έπιασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, νίκησε τον Πίκφορντ και διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Η Σίτι έδειξε χαρακτήρα στο φινάλε, αλλά η απώλεια δύο βαθμών μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στη μάχη του τίτλου.

ΕΒΕΡΤΟΝ (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφσορντ, Ο΄Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Μικολένκο, Γκάρνερ, Ιρογκμπούναμ (9΄+6΄Άρμστρονγκ), Εντιαγέ, Ρολ (90΄+2΄Πάτερσον), Ντιούσμπερι-Χολ (90΄+2΄Αλκαράθ), Μπέτο (64΄Μπάρι).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι, Νίκο (75΄Κόβασιτς), Μπερνάρντο Σίλβα (87΄Μαρμούς), Σεμένιο (85΄Φόντεν), Ντοκού, Τσερκί, Χάαλαντ