Έργκιν Άταμαν: «Ο σέντερ για εμάς είναι ο τερματοφύλακας, βοήθησε όλη την ομάδα ο Φαρίντ»

Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν στο «Telekom Center Athens», ο Έργκιν Άταμαν στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, μιλώντας με ικανοποίηση για την απόδοση των παικτών του και ιδιαίτερα για την παρουσία του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος, όπως είπε, έχει αλλάξει τη λειτουργία της άμυνας των «πρασίνων».

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στην εξέλιξη του αγώνα: «Η Παρτίζαν ξεκίνησε πολύ δυνατά. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, κυρίως στο πικ εν ρολ. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους μέσα στη ρακέτα και με alley oop φάσεις. Όμως στη δεύτερη περίοδο αλλάξαμε την άμυνα, παίξαμε με αλλαγές και λειτούργησε. Καταφέραμε να ελέγξουμε το πικ εν ρολ, ενώ επιθετικά χρησιμοποιήσαμε σωστά τον Σλούκα, ο οποίος οργάνωσε εξαιρετικά το παιχνίδι και κρατήσαμε τον έλεγχο μέχρι το ημίχρονο. Η τρίτη περίοδος ήταν η καλύτερη για εμάς. Κάναμε σερί 25-0 χάρη στην τρομερή μας άμυνα, κλείσαμε τη ρακέτα και αποφύγαμε τα λάθη που κάναμε στην αρχή. Επιθετικά, οι Σλούκας και Ναν έπαιξαν φανταστικά. Ο Σλούκας έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό, μοίρασε σωστά την μπάλα και ο Ναν σκόραρε στα καθοριστικά σημεία. Όλοι όσοι αγωνίστηκαν βοήθησαν. Είχαμε 44 ριμπάουντ, κάτι που δείχνει την επιθετικότητα της ομάδας, και 25 ασίστ, που δείχνουν το ομαδικό μας πνεύμα».

Στη συνέχεια, ο Άταμαν αναφέρθηκε στην αμυντική βελτίωση του Παναθηναϊκού και στην επιρροή του Κένεθ Φαρίντ: «Είναι ξεκάθαρο πως μετά την άφιξη του Φαρίντ, η επιθετικότητα στην άμυνα και η αμυντική μας στρατηγική άρχισαν να αποδίδουν. Στα τέσσερα τελευταία ματς που κερδίσαμε, σε αρκετά σημεία παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Όταν παίζουμε δυνατά πίσω, αποκτούμε αυτοπεποίθηση και στην επίθεση. Στην αρχή του αγώνα ήμουν πολύ εκνευρισμένος, γιατί η άμυνα μας ήταν άθλια. Στην τρίτη περίοδο, όμως, ήταν τέλεια. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε σωστά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας, ειδικά στην έναρξη των αγώνων».

Μιλώντας ειδικότερα για τον Φαρίντ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξήγησε πόσο σημαντικός είναι στο σύστημα της ομάδας: «Ο Φαρίντ είναι σέντερ και για εμάς, στο δικό μας σύστημα, ο σέντερ είναι σαν τον τερματοφύλακα. Πριν έρθει, είχαμε καλά παιχνίδια με τον Χολμς και τον Γιούρτσεβεν, αλλά περάσαμε και μία δύσκολη περίοδο χωρίς καθαρό σέντερ, όπου χάσαμε την αμυντική μας ισορροπία. Τώρα, όλοι γνωρίζουν τον ρόλο τους και ο Φαρίντ έχει καταλάβει πλήρως τη στρατηγική μας. Βοήθησε όλη την ομάδα να βελτιωθεί. Απόψε, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χουάντσο έπαιξε εξαιρετική άμυνα και βοήθησε πολύ και στα ριμπάουντ».

Τέλος, ο Άταμαν σχολίασε την παρουσία του Ρογκαβόπουλου και τη σημασία του βάθους στο ρόστερ: «Όταν έχεις πλούσιο ρόστερ με πολλούς παίκτες, είναι σημαντικό να το εκμεταλλεύεσαι. Ο Όσμαν ήταν τραυματίας και ο Ρογκαβόπουλος πήρε περισσότερα λεπτά, προσφέροντας σημαντική βοήθεια. Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεσαι βάθος. Απόψε δεν χρησιμοποιήσαμε πολύ τον Σορτς, επειδή οι Σλούκας και Γκραντ έπαιξαν εξαιρετικά. Πριν δύο εβδομάδες, όμως, ο Σορτς είχε κάνει μεγάλα ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη. Δεν γίνεται όλοι οι 12 παίκτες να βρίσκονται πάντα στην ίδια φόρμα· κάποιος θα έχει πρόβλημα ή τραυματισμό. Το σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα ένας άλλος έτοιμος να βοηθήσει».