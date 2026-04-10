Έργκιν Aταμάν: «Η Βαλένθια αν έπαιζε έτσι κόντρα στους… Λέικερς, θα κέρδιζε»

Ότι ήταν κλάσεις ανώτερη η Βαλένθια παραδέχθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Έργκιν Άταμαν σε δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του με 102-84, στο παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague. «Εμείς παλέψαμε αλλά η Βαλένθια ακόμα και αν έπαιζε κόντρα στους… Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα κέρδιζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την ήττα αυτή ο Παναθηναϊκός είδε τις ελπίδες του για την τετράδα της EuroLeague να σβήνουν ολοκληρωτικά, ενώ θα παλέψει, έχοντας παιχνίδι εντός έδρας με τη Εφές την τελευταία αγωνιστική, για την είσοδο στην εξάδα, ανάλογα και με τα αποτελέσματα της Ζάλγκιρις.

Μετά την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα, ο Έργκιν Άταμαν εξήρε το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ και χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τη βαριά ήττα από τη Βαλένθια: «Κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν:

«Η Βαλένθια έπαιξε απίθανα. Δε βρήκαμε τρόπο να σταματήσουμε το επιθετικό τους πνεύμα. Ίσως ήμασταν κουρασμένοι μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Αξιζαν 100% τη νίκη και συγχαρητήρια. Εμείς παλέψαμε αλλά η Βαλένθια ακόμα και αν έπαιζε κόντρα στους… Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα κέρδιζε.

Έχουν σπουδαίο προπονητή, προετοιμάζονται πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο να πιάνεις τέτοιο ρυθμό σε 48 ώρες. Ηταν συγκεντρωμένοι και ο Μοντέρο έκανε τρομερό παιχνίδι. Ο Κοστέλο έβρισκε τρίποντα, έπαιρναν τα επιθετικά ριμπάουντ. Μέχρι τώρα το παιχνίδι της Βαλένθια ήταν το πιο δύσκολο για εμάς. Ελπίζω να μην τους βρούμε στα πλέι οφ.

Στη Βαλένθια έχει τρομερό καιρό αυτή την περίοδο. Το γήπεδο είναι το καλύτερο που έχω δει. Θέλω να προσκαλέσω τον νέο CEO της Euroleague, τον Τσους Ματέο, να έρθει να δει τα αποδυτήρια που μας έδωσε στους προπονητές η Βαλένθια. Δεν υπάρχει σεβασμός στους προπονητές. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε. Ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Τον προσκαλώ να έρθει να τα δει. Η Ευρωλίγκα είναι πολύ σημαντική λίγκα, η εικόνα της είναι σημαντική για όλους. Και άλλοι παραπονέθηκαν για αυτό πριν 2-3 μήνες, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Ας έρθει ο Τσους Μπουένο από την Μπαρτσελόνα, να πάρει το αυτοκίνητο, είναι τρεις ώρες και να δει αυτή την κατάσταση. Δεν αξίζουν οι προπονητές της Ευρωλίγκα να περιμένουν σε αυτό το μέρος, σε αυτή την αποθήκη».