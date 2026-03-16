Έως το 2030 ο Γιώργος Κάτρης στον Παναθηναϊκό – Σε στυλ «One Piece» η ανακοίνωση – ΒΙΝΤΕΟ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να «δέσει» γι’ ακόμη δύο χρόνια τον Γιώργο Κάτρη, που υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το «τριφύλλι», το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, είχε παραχωρηθεί τον Αύγουστο του 2024 στον Λεβαδειακό ως δανεικός για δύο χρόνια, ωστόσο οι Βοιωτοί αποφάσισαν να διακόψουν τον δανεισμό του, με αποτέλεσμα ο νεαρός άσος να επιστρέψει στις αρχές του Ιανουαρίου στο Κορωπί.

Από τότε έχει καταγράψει 11 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των «πρασίνων» σε όλες τις διοργανώσεις (έξι στο πρωτάθλημα, τρεις στο EuropaLeague και δύο στο Κύπελλο Ελλάδας.

«Εδώ είναι το σπίτι μου»

Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Κάτρης δήλωσε: «Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατί πραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου! Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά, γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα-βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Κάτρη έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, προτού κλείσει τα 16 του χρόνια. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, ενώ το 2024 έκανε το δεύτερο συμβόλαιο στο Τριφύλλι, έχοντας κλείσει μία σεζόν στη Super League 2 ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’. Παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, απ’ όπου επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο».

