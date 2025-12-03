Ήττα και αποκλεισμός στο Κύπελλο για την ΑΕΛ

Βαθαίνει η αγωνιστική κρίση στην ΑΕΛ μετά και τη νέα ήττα – αποκλεισμό από την επόμενη βάση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ατρόμητος επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της ΑΕΛ στο AEL FC Arena με γκολ του Μπακού με σουτ στο 79ο λεπτό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Ότι καλύτερο για την ΑΕΛ έγινε στα πρώτα λεπτά ήταν το πλασέ του Τούπτα που απείλησε τον Κοσέλεφ σε πλάγιο τετ α τετ στο 16ο λεπτό.

Ο Ατρόμητος μέσα σε δύο λεπτά (27′ – 28′) είχε δύο καλές στιγμές με Γιουμπιτάνα και Μπάκου, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μίσορλ άργησε να εκτελέσει από πλεονεκτiκή θέση μετά από γύρισμα του Μπάκου ο οποίος δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην ΑΕΛ.

Οι φιλοξενούμενοι με ένταση και ρυθμό προς το φινάλε του ημιχρόνου, σε ένα πρώτο μέρος που δεν είχε κλασικές ευκαιρίες για καμία ομάδα.

Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξαν αρκετές διακοπές, δυνατά μαρκαρίσματα και κίτρινες κάρτες. Ο Ατρόμητος καλύτερος από την ΑΕΛ που είχε μια ευκαιρία με το ανάποδο ψαλίδι του Ατανάσοφ, έφτασε μια ανάσα από το γκολ με το σουτ του Μπάκου να τραντάζει το δοκάρι του Κοσέλεφ στο 63ο λεπτό.

Ο κορυφαίος του γηπέδου Μπακάνου Μπάκου είχε προειδοποιήσει και 17 λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα και άνοιξε το σκορ για τον Ατρόμητο. Ο ακραίος των φιλοξενούμενων τρύπωσε στην περιοχή αφήνοντας πίσω του όλη την άμυνα της ΑΕΛ που με τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει (0-1, 79ο λεπτό).

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Γκρόζος (46′ Γιούσης), Δεληγιαννίδης (66′ Τσάκλα), Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης, Ηλιάδης (66′ Παπαγεωργίου), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58′ Χατζηστραβός), Τούπτα (46′ Βαρσάμης), Πασάς.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος (60′ Σταυρόπουλος), Τσακμάμης, Τσιγγάρας, Καραμάνης (77′ Βααν Βερτ), Μουντές, Μίχορλ, Γιουπιτάνα, Τσαντίλας (89′ Αμπαρτζίδης), Ούρονεν (89′ Παπαδόπουλος), Μπακού.

Με πληροφορίες από novasports.gr