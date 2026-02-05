Ίντερ: Πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας με 2-1 επί της Τορίνο – Δείτε τα γκολ

«Ακάθεκτη» η Ίντερ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας με 2-1 της Τορίνο σε αγώνα που διεξήχθη στο ουδέτερο γήπεδο «U-Power Stadium» της Μόντσα.

Οι «νερατζούρι» άνοιξαν το σκορ με τον Άνζε-Γιοάν Μπονί λίγο πριν το ημίχρονο και διπλασίασαν τα τέρματά τους στις αρχές του δευτέρου μέρους χάρη στον Άντι Ντιούφ, με τον Σάντρο Κουλένοβιτς να μειώνει προσωρινά στο 57′ για την ομάδα της Τορίνο, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει την πρόκριση της Ίντερ στους “4” της διοργάνωσης.

Η Ίντερ έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Τορίνο. Τα γκολ των «νερατζούρι» πέτυχαν οι Μπονί (35΄), Ντιούφ (47΄), ενώ μείωσε ο Κουλένοβιτς στο 57΄.

Σημειώνεται ότι το ματς διεξήχθη στο «Στάντιο Μπριαντέο» της Μόντσα, καθώς το «Τζιουζέπε Μεάτσα» είναι δεσμευμένο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, την προσεχή Παρασκευή (6/2).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:

Ίντερ-Τορίνο 2-1

Αταλάντα-Γιουβέντους 05/02

Νάπολι-Κόμο 10/02

Μπολόνια-Λάτσιο 11/02

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ