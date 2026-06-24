Αγγλία – Γκάνα 0-0: «Λιοντάρια» χωρίς βρυχηθμό – Δείτε βίντεο

Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με τη Γκάνα για τη 2η αγωνιστική του 12ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, καθώς δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Αφρικανών. Τα «Τρία Λιοντάρια» πίεσαν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δημιούργησαν φάσεις, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ είχε τη σημαντικότερη στιγμή της στο φινάλε. Ο Ο’Ράιλι πήρε την κεφαλιά, μετά από γύρισμα από τα δεξιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Χάρι Κέιν βρέθηκε σε θέση βολής μπροστά σε κενή εστία, αλλά έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά.

Η εικόνα του αγώνα

Η πρώτη τελική του αγώνα ήρθε στο 14′. Ο Ράις δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, η Αγγλία κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και ο Άντερσον πλάσαρε με το δεξί από αριστερά, όμως η προσπάθειά του κόντραρε σε σώματα.

Η Αγγλία συνέχισε να πιέζει και στο 16′ ο Ράις απείλησε με νέο σουτ, το οποίο κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Στο 34′ ο Μπέλιγχαμ βρήκε χώρο και εκτέλεσε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών της Γκάνας.

Στο 37′ ο Μαντουέκε έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ράις πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η Αγγλία είχε τον έλεγχο, αλλά η Γκάνα κράτησε τις γραμμές της και περιόρισε τους χώρους κοντά στην περιοχή της.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αγγλία προσπάθησε να αυξήσει την πίεση. Στο 57′ οι Άγγλοι μετέφεραν την μπάλα από τα αριστερά στα δεξιά και ο Μαντουέκε πλάσαρε με το αριστερό, όμως η μπάλα βρήκε ξανά σε σώματα. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Γκόρντον σούταρε με το δεξί από αριστερά, αλλά ο Ασάρε μπλόκαρε.

Στο 61′ ο Ράις εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Άντερσον πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Στο 69′ ο Κέιν βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και σούταρε με το αριστερό, χωρίς να βρει στόχο.

Η Γκάνα προσπάθησε να χτυπήσει στην αντεπίθεση και βγήκε με αξιώσεις στην κόντρα, όμως ο Πρινς δεν κατάφερε να σημαδέψει την εστία. Η Αγγλία διατήρησε την πρωτοβουλία, αλλά δεν είχε καθαρή τελική απόφαση στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 87′. Ο Ο’Ράιλι σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά και ο Κέιν αστόχησε στην επαναφορά, σε φάση που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στην Αγγλία. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος και η Γκάνα πήρε έναν σημαντικό βαθμό απέναντι σε ένα από τα φαβορί του ομίλου.

Πλέον, η Αγγλία στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Παναμά για την 3η αγωνιστική, στις 28 Ιουνίου, στις 00:00. Την ίδια ημέρα και ώρα, η Γκάνα θα αντιμετωπίσει την Κροατία, σε αγώνα με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την εξέλιξη του 12ου ομίλου.