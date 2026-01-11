Αγγλία: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας από το FA Cup – Ο ιδιοκτήτης της την είχε αγοράσει μεθυσμένος και δεν το θυμόταν

To μεσημέρι του Σαββάτου 10/1 συνέβη ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup στην Αγγλία, καθώς η ομάδα της Μάκλσφιλντ, η οποία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις (14η) της 6ης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, απέκλεισε από τη συνέχεια του θεσμού την κάτοχο του τίτλου, Κρίσταλ Πάλας, νικώντας την με 2-1.

Η όλη ιστορία, που θα μπορούσε άνετα να αποτελέσει σενάριο ταινίας, γίνεται ακόμη πιο απίστευτη ακούγοντας τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας Ρόμπερτ Σμέτχερστ, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα είπε, ότι είχε αγοράσει την ομάδα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες μέρες ποτού και ότι μάλιστα την επομένη δεν θυμόταν καν ότι το είχε κάνει.

«Είναι απίστευτες σκηνές. Δεν έχω λόγια. Είναι ό,τι ονειρεύεται κανείς! Το να βλέπεις όλους να τρέχουν στο γήπεδο δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους. Όταν αγόρασα τον σύλλογο πριν από πέντε χρόνια, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τον αγόρασα από το Rightmove [τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο] ύστερα από τέσσερις μέρες ποτού και δεν θυμόμουν καν ότι τον αγόρασα και κοίτα πού βρισκόμαστε τώρα. Έχω ήδη προγραμματίσει το ταξίδι στην Ίμπιζα με τα παιδιά. Όχι τώρα, αλλά σίγουρα (στο τέλος της σεζόν)», δήλωσε ο Σμέτχερστ γελώντας στο ΤΝΤ Sports.

Ο ιδιοκτήτης συνέχισε παραδεχόμενος ότι φοβόταν μια απόλυτη συντριβή από τους περσινούς νικητές του FA Cup. «Είναι η Πάλας, μια απολύτως ποιοτική ομάδα. Σκεφτόμουν 6-0, 7-0, αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Οι παίκτες έπαιζαν σαν τρελοί», πρόσθεσε.

“I bought the club from Rightmove and look where we are now!” 😂 Macclesfield FC owner, Robert Smethurst, confirms the players have earned a trip to Ibiza after beating Crystal Palace 🏝️ 🎙️ @julesbreach | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/yJMMBF44no — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι προπονητής της Μάκλσφιλντ, Τζον Ρούνεϊ είναι ο μικρότερος αδελφός του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ. Και όταν η ομάδα εξασφάλισε την ιστορική πρόκριση, ο Γουέιν σχεδόν δάκρυσε σχολιάζοντας για το BBC Sport.

«Είναι απίστευτο, συγκινούμαι που βλέπω τον μικρότερο αδελφό μου να πετυχαίνει αυτό», είπε ο Ρούνεϊ. «Δεν έχει πολύ καιρό στην προπονητική και το ότι προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του FA Cup νικώντας την Κρίσταλ Πάλας, με κάνει πολύ περήφανο για αυτόν. Φαινόταν ήρεμος, δεν ξέρω πώς, είναι τόσο μεγάλο επίτευγμα αυτό που έκανε σήμερα, είναι απολύτως υπέροχο».

Στη συνέχεια, ο Ρούνεϊ αγκάλιασε τον αδελφό του όταν ήλθε στο BBC για τη συνέντευξη μετά τον αγώνα. «Κι εγώ τα ίδια», είπε ο Τζον με δάκρυα στα μάτια. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω».

Ο προπονητής της Μάκλσφιλντ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός ότι το φανταστικό αποτέλεσμα ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο του επιθετικού τους, Ίθαν ΜακΛέοντ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο ΜακΛέοντ επέστρεφε στο σπίτι του μετά τον αγώνα της Μάκλσφιλντ στο πρωτάθλημα National League North στην πόλη του Μπέντφορντ. Ο Ρούνεϊ αποκάλυψε ότι είχε λάβει ένα μήνυμα από τον πατέρα του ΜακΛέοντ την παραμονή του αγώνα, αλλά αποφάσισε να μην το πει στην ομάδα του για να μην τους ασκήσει επιπλέον πίεση.

Ο Σμέτχερστ αποκάλυψε εκ των υστέρων ότι οι γονείς του ΜακΛέοντ είχαν συναντήσει την ομάδα στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα και είπαν ότι ο αποθανών σταρ ήταν «ο δωδέκατος παίκτης που βρισκόταν στο γήπεδο» μαζί με την ομάδα κατά τη διάρκεια της νίκης.

«Μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για τους γονείς του Ίθαν, που βρίσκονται στα αποδυτήρια. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι θα ζήσουν αυτή τη στιγμή, γιατί αυτός μας βοήθησε να φτάσουμε εδώ. Δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω αρκετά, ούτε και την οικογένειά του, για αυτό», είπε ο Σμέτχερστ.

Πηγή: DailyMail, ΕΡΤ