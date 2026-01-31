ΑΕΚ: Έφθασε στην Αθήνα ο 20χρονος χαφ Χακίμ Σαχαμπό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Ο πολλά υποσχόμενος χαφ Χακίμ Σαχαμπό προσγειώθηκε στην Αθήνα τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, βάζοντας την τελευταία υπογραφή στο συμβόλαιό του και περνώντας από ιατρικές εξετάσεις πριν από την επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης.

Ο 20χρονος μέσος που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με ρίζες από τη Ρουάντα (διαθέτει βελγικό διαβατήριο) έφτασε συνοδευόμενος από τους εκπροσώπους του στη χώρα μας.

Η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σταντάρ Λιέγης για τον Σαχαμπό είχε «κλειδώσει» τις προηγούμενες ημέρες, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη 250.000 ευρώ στη Σταντάρ ως μπόνους.

Ο Σαχαμπό αποτελεί την τρίτη χειμερινή μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ μετά τις προσθήκες των Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μπάρναμπας Βάργκα.

Τη φετινή σεζόν με τη Σταντάρ μέτρησε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και άλλες δύο στο Κύπελλο, ενώ πραγματοποίησε συνολικά 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.