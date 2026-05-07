ΑΕΚ: Για την υπέρβαση η Ένωση στο Final 4 του Basketball Champions League

Η ώρα της ΑΕΚ έφτασε ξανά. Η «βασίλισσα» περνά τώρα στο προσκήνιο, αυτό το τριήμερο (7-9 Μαΐου). Από τη SUNEL Arena της Αθήνας, όπου διεξήχθη το Final 4 του FIBA Basketball Champions League πέρυσι (2025), οι… προβολείς φωτίζουν το “Palau Municipal d’Esports de Badalona” στην Ισπανία. Η ΑΕΚ είναι και πάλι παρούσα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, φτάνοντας σ’ ένα δεύτερο διαδοχικό Final 4 και διεκδικώντας το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση, μετά από αυτό του 2018 που είχε κατακτήσει στην Αθήνα, μέσα στο ΟΑΚΑ.

Όπως και πέρυσι, η ΑΕΚ, θα διεκδικήσει, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Μάλαγα, την πρόκριση στον τελικό, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (22:00), την Πέμπτη (7/5). Ο Ντράγκαν Σάκοτα υπολογίζει και στον 35χρονο Αμερικανό σμολ φόργουορντ, Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ο Νάναλι είχε υποστεί διάστρεμμα αριστεράς ποδοκνημικής πριν από δύο εβδομάδες, ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο να είναι έτοιμος στο Final 4 της Μπανταλόνα και τα κατάφερε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 19:00, η Ρίγα Βίλνιους αντιμετωπίζει την ισπανική Τενερίφη στον άλλο ημιτελικό. Η Μάλαγα, με “back to back” τίτλους (2025, 2026) είναι το φαβορί, αλλά στην ΑΕΚ πιστεύουν στις δυνατότητές τους, αυτοπεποίθηση που ισχυροποιήθηκε με τον αποκλεισμό της «οικοδέσποινας» του Final 4, Μπανταλόνας, στα πλέι οφ των «8», με 2-1 υπέρ των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα.

There can be only one. Who will be the Season X champion to complete the decade? 🏆#BasketballCL pic.twitter.com/gbfmI9CIVS — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026

Μόνο η Ρίγα Βίλνιους είναι… νέο πρόσωπο εν συγκρίσει με το περσινό Final 4 στην Αθήνα. Η λιθουανική ομάδα… πήρε τη θέση της Γαλατασαράι. Η ΑΕΚ στον ημιτελικό του 2025 είχε ηττηθεί με 71-65 από τη Μάλαγα, ενώ η Γαλατασαράι επικράτησε με 90-80 της Τενερίφης. Στον τελικό, η Μάλαγα έφτασε άνετα στην κατάκτηση του 2ου τροπαίου της στη διοργάνωση με 83-67, ενώ η ΑΕΚ στον… άχαρο «μικρό» τελικό επικράτησε με 77-73 της Τενερίφης καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Στις 10 συνολικά σεζόν της διοργάνωσης, η ΑΕΚ έχει φιλοξενήσει τρεις φορές την καταληκτική φάση. Πέρυσι (2025) ήταν η τρίτη. Η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2018 μέσα στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας της Μονακό, με 100-94, στον τελικό. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει τη Μούρθια, με 77-75 και τώρα ελπίζει πως θ’ αποκλείσει και την πανίσχυρη Μάλαγα, επίσης από την Iσπανία και θα διεκδικήσει μπροστά στο κοινό της τον τίτλο. Τη σεζόν 2019-20, η ΑΕΚ είχε φιλοξενήσει το final-8 της διοργάνωσης, στο ΟΑΚΑ, το οποίο διεξήχθη με άδεις κερκίδες όμως, καθώς λόγω του κορονοϊού η Ένωση δεν πήρε άδεια για παρουσία φιλάθλων, έστω περιορισμένων. Η ΑΕΚ έφτασε στον τελικό, μετά τις νίκες της επί των Νίμπουρκ (Τσεχία) και Σαραγόσα (Ισπανία), για να ηττηθεί με 85-74 από την ισπανική Μπούργκος στην καταληκτική αναμέτρηση. Η Μπούργκος θα έκανε το “back to back” εν συνεχεία, το 2021.

Όπως και το 2018, όταν κατέκτησε το τρόπαιο του BCL, προπονητής της Ένωσης είναι ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Ντράγκαν Σάκοτα. O Σερβο-Έλληνας τεχνικός θέλει να οδηγήσει τους «κιτρινόμαυρους» σε έναν 4ο ευρωπαϊκό τίτλο, μετά από τους δύο στο Κύπελλο Σαπόρτα (1968, 2000) και τον έναν στο BCL (2018). H AEK μετρά και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2019). Επιπρόσθετα, έχει υπάρξει μία φορά φιναλίστ της Euroleague και δύο φορές ημιφιναλίστ.

H ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ: ΜΑΛΑΓΑ

Με πολλές αλλαγές όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό εν συγκρίσει με πέρυσι, όταν κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική σεζόν το τρόπαιο του BCL παρουσιάστηκε αυτή τη χρονιά η Μάλαγα. Ο προπονητής της, Ίμπον Ναβάρο, αποχαιρέτησε τους Κάμερον Τέιλορ (Βαλένθια), Τάισον Κάρτερ (Ερυθρός Αστέρας) και Ντίλαν Οσετεκόφσκι (Παρτίζαν).

Στο ρόστερ της ομάδας της Ανδαλουσίας βρίσκονται οι Τσέις Όντιγκε, Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, Τζέιμς Ουέμπ, Τάιλερ Καλινόσκι, Τζόναθαν Μπαρέιρο, Αλμπέρτο Ντίαθ, Τζάστιν Κομπς, Νίχαντ Τζέντοβιτς, Εμίρ Σουλειμάνοβιτς, Κρις Ντουάρτε, Κίλιαν Τιλί, Κέντρικ Πέρι, Ντέιβιντ Κράβις, Τάισον Πέρεζ και Ογκούστ Ρούμπιτ.

Πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας είναι ο Κέντρικ Πέρι με 10,6 πόντους και 4,4 ασίστ. Ο Τάισον Πέρεζ δίνει πόντους, αλλά μαζεύει και 6,5 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Η Μάλαγα δεν υπολογίζει για τον ημιτελικό με την ΑΕΚ τον τραυματία Νίχαντ Τζέντοβιτς. Αμφίβολοι είναι οι Κίλιαν Τιλί και Κρις Ντουάρτε.

Στην κανονική περίοδο, η Μάλαγα κατέλαβε ως αήττητη την πρώτη θέση του 7ου ομίλου (6-0). Τερμάτισε πρώτη και στους ομίλους της φάσης των «16», με ρεκόρ 4-2, στον 11ο όμιλο. Στα πλέι οφ, απέκλεισε με 2-0 την Άλμπα Βερολίνου (72-69 και 88-85).

Πάντως, στο ισπανικό πρωτάθλημα η Μάλαγα προέρχεται από 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια. Βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 16-13 στη Liga Endesa.Το πρόγραμμα του Final 4 του FIBA Basketball Champions League 2026

Πέμπτη, 7 Μαΐου – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

19:00 Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)-Τενερίφη (Ισπανία)

22:00 Μάλαγα (Ισπανία)-ΑΕΚ

Σάββατο, 9 Μαϊου

«ΜΙΚΡΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΣ 18:00

ΤΕΛΙΚΟΣ 21:00

H ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (2025-26)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

6ος ΌΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

7/10/2025 Ρίγα-ΑΕΚ 53-69

2η αγωνιστική

15/10/2025 ΑΕΚ-Ζόλνοκι 91-77

3η αγωνιστική

28/10/2025 Πατριότι Λέβιτσε-ΑΕΚ 69-71

4η αγωνιστική

12/11/2025 ΑΕΚ-Ρίγα 95-64

5η αγωνιστική

10/12/2025 ΑΕΚ-Πατριότι Λέβιτσε 99-88 παρ. (82-82κ.α.)

6η αγωνιστική

16/12/2025 ΖΟλνόκι-ΑΕΚ 80-69

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β.

ΑΕΚ 5-1 11 * προκρίθηκε στους «16»

5-1 11 * προκρίθηκε στους «16» Ζολνόκι 3-3 9 * προκρίθηκε στο Play In

Πατριότι Λέβιτσε 3-3 9 * προκρίθηκε στο Play In

Ρίγα 1-5 7

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

10ος ΌΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

21/1/2026 ΑΕΚ-Καρδίτσα 88-73

2η αγωνιστική

28/1/2026 ΑΕΚ-Άλμπα Βερολίνου 88-80

3η αγωνιστική

3/2/2026 Τόφας Μπούρσα-ΑΕΚ 90-93 παρ. (77-77κ.α.)

4η αγωνιστική

10/2/2026 Καρδίτσα-ΑΕΚ 62-90

5η αγωνιστική

11/3/2026 AEK-Τόφας Μπούρσα 96-88

6η αγωνιστική

18/3/2026 Άλμπα Βερολίνου-ΑΕΚ 88-93 παρ. (79-79κ.α.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10ου ΟΜΙΛΟΥ

ΑΕΚ 6-0 12 *

6-0 12 * Άλμπα Βερολίνου 4-2 10 *

Τόφας Μπούρσα 1-5 7

Καρδίτσα 1-5 7

* Προκρίθηκαν

ΠΛΕΙ ΟΦ

Game 1: 1/4/2026 ΑΕΚ-Μπανταλόνα 87-84 (1-0)

1/4/2026 ΑΕΚ-Μπανταλόνα 87-84 (1-0) Game 2: 7/4/2026 Μπανταλόνα-ΑΕΚ 88-66 (1-1)

7/4/2026 Μπανταλόνα-ΑΕΚ 88-66 (1-1) Game 3: 15/4/2026 ΑΕΚ-Μπανταλόνα 72-67 (2-1)

* Προκρίθηκε η ΑΕΚ με 2-1 στο φάιναλ φορ

Η «ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ»