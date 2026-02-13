ΑΕΚ και Πέτρος Μάνταλος έδωσαν τα χέρια για ακόμα έναν χρόνο

Ο Πέτρος Μάνταλος θα συνεχίσει να φοράει τα «κιτρινόμαυρα» και την επόμενη σεζόν, με τον αρχηγό της AEK να ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο» για ακόμα έναν χρόνο.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός συμφώνησε σε όλα με την ΑΕΚ για την παραμονή του στην ομάδα με την οποία έχει ταυτιστεί και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ρυθμιστούν και τα τελευταία διαδικαστικά και να ανακοινωθεί και επίσημα η παραμονή του διεθνή μέσου στον «Δικέφαλο».

Ο Μάνταλος βρίσκεται στην «Ένωση» από το 2014 έχοντας πανηγυρίσει σε αυτά τα χρόνια δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και το νταμπλ τη σεζόν 2022/2023, με συνολικό απολογισμό στις 419 συμμετοχές με 68 γκολ και 110 ασίστ.

Πηγή: ertnews.gr