ΑΕΚ: «Κλείνει» άμεσα τον Μίλαν Βιτάλις – Στα 2,5 εκατ. ευρώ το κόστος της μεταγραφής

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα (2/8) την (διπλή) εφετινή παρουσία της στο Άπελντοορν της Ολλανδίας όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, έχοντας ως τελευταία «υποχρέωση» το φιλικό με τη Σιντ Τρουιντέν (15:00) κι ακολούθως επιστρέφει στη «βάση» της για να μπει στην τελική ευθεία πριν απ’ την έναρξη των επίσημων αγώνων της με το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου.

Την ίδια ώρα όμως «τρέχουν» και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις της, με τον Μίλαν Βιτάλις να είναι πλέον προ των πυλών της «Ένωσης», ως το 5ο καλοκαιρινό, μεταγραφικό απόκτημα των περσινών πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο διεθνής Ούγγρος μέσος και πολυτιμότερος παίκτης της Γκιόρ στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος Ουγγαρίας έχει ήδη συμφωνήσει με την ΑΕΚ, ως μία επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος τον γνωρίζει καλά απ’ την Ουγγαρία και ταιριάζει στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Σέρβος τεχνικός για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, αλλά και την αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του που είναι πολύ πιθανό να «κλείσει» και μέσα στην Κυριακή (2/8) θα φτάσει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ συνεχίζει να «παλεύει» και την περίπτωση του πολύπειρου Φίλιπ Κόστιτς, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος απ’ τη Γιουβέντους. Ο διεθνής Σέρβος αριστερός φουλ μπακ έχει στα χέρια του συγκεκριμένη πρόταση απ’ την ΑΕΚ, ενώ «πολιορκείται» κι απ’ την Αϊντχόφεν και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να δώσει την τελική απάντησή του.