ΑΕΚ: Νοκ άουτ για περίπου έναν μήνα ο Φραντζί Πιερό

Η ΑΕΚ θα στερηθεί για αρκετές εβδομάδες τον Φραντζί Πιερό, καθώς ο βασικός της επιθετικός γύρισε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αϊτής. Ο Πιερό πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση της χώρας του στο Μουντιάλ, όμως επέστρεψε με πρόβλημα στον μηνίσκο. Η «Ένωση» δεν μπόρεσε να τον χρησιμοποιήσει απέναντι στον Άρη, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε μετά το παιχνίδι ότι ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.
Η ιατρική εκτίμηση αναφέρει ότι ο Πιερό θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 εβδομάδες, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από… κρίσιμες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, η επιστροφή του υπολογίζεται κοντά στα Χριστούγεννα, με την ΑΕΚ να καλείται να καλύψει το κενό του στην πιο απαιτητική περίοδο της σεζόν.
Μέχρι την επάνοδό του, η ομάδα θα χρειαστεί να πορευτεί χωρίς τον βασικό της φορ στα εξής παιχνίδια:
- 27/11, Conference League, Φιορεντίνα – ΑΕΚ
- 30/11, Stoiximan Super League, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- 03/12, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΑΕΚ – ΟΦΗ
- 07/12, Stoiximan Super League, ΑΕΚ – Ατρόμητος
- 11/12, Conference League, Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
- 14/12, Stoiximan Super League, Παναιτωλικός – ΑΕΚ
- 18/12, Conference League, ΑΕΚ – Κραϊόβα
- 21/12, Stoiximan Super League, ΑΕΚ – ΟΦΗ
