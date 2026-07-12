ΑΕΚ – Ντε Γκράαφσαπ 2-1: «Ξεμούδιασμα» για την Ένωση – Βάργκα και Ζούμπκοφ τα γκολ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της επί ολλανδικού εδάφους, επικρατώντας με 2-1 της Ντε Γκράαφσαπ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο πρώτο της τεστ ενόψει της νέας περιόδου.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρουσίασαν ιδιαίτερα καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, όταν είχαν τον έλεγχο του ρυθμού, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα.

⚫️🟡 Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – De Graafschap 2-1#AEKFC #PreSeason #FriendlyMatch #ForzaAekara pic.twitter.com/7WcN5nidt0 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 12, 2026

Ο Βάργκα άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ζούμπκοφ συνδύασε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με γκολ, δείχνοντας από νωρίς θετικά στοιχεία. Παρά τον φιλικό χαρακτήρα της αναμέτρησης, το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες, με τον διαιτητή να καταλογίζει πολλές κίτρινες κάρτες.

Η Ένωση απείλησε αρκετές φορές πριν πάρει προβάδισμα. Στο 31ο λεπτό ο Βάργκα έφτασε κοντά στο γκολ, όμως η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο. Επτά λεπτά αργότερα, ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, η ΑΕΚ διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Ζούμπκοφ συνεργάστηκε άψογα με τον Κοϊτά και με κοντινό πλασέ «έγραψε» το 2-0, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας, έστω και σε επίπεδο φιλικής αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ διατήρησε επιθετική διάθεση, όμως οι πολλές αλλαγές επηρέασαν την ισορροπία της και επέτρεψαν στους Ολλανδούς να γίνουν πιο απειλητικοί.

Στο 54ο λεπτό ο Καλοσκάμης, που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη της επανάληψης, έφτασε μια ανάσα από το γκολ, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Ντε Γκράαφσαπ μείωσε στο 80′ με κεφαλιά του Μαμπό που είχε περάσει ως αλλαγή.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρότα, Καϊρίνεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα.

Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν οι: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Ψυρόπουλος, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Σαχαμπό, Καλοσκάμης.