ΑΕΚ: Οι παίκτες της «Ένωσης» έκαναν το τραπέζι στον Μάριο Ηλιόπουλο

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επεφύλασσαν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο, προσκαλώντας τον σε γεύμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν μια πρωτοβουλία των παικτών, με την πρόσκληση να μεταφέρεται μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα από τον Πέτρο Μάνταλο στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος φυσικά την έκανε δεκτή με χαρά.

Το παρών έδωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέ Ριμπάλτα και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ Μηνάς Λυσάνδρου μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο.

Το κλίμα φυσικά ήταν ενθουσιώδες και πολύ ζεστό, όπως σε όλες τις περιπτώσεις που βρίσκονται μαζί οι παίκτες με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Η παρουσία του άλλωστε δίπλα τους είναι συνεχής, δημιουργική, με έντονα συναισθήματα και παραστάσεις η οποία έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη, δυνατή και αδιάρρηκτη σχέση μαζί τους. Είναι τα «παιδιά του», όπως το έχει πει πολλές φορές ο ίδιος και δημόσια.

Αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός πως οι πρωταθλητές παίκτες της ΑΕΚ, ένιωσαν την ανάγκη να προβούν οι ίδιοι σε μια πρωτοφανή κίνηση έκφρασής αγάπης και εκτίμησης προς τον διοικητικό ηγέτη παρά το γεγονός πως ήξεραν ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είχαν την ευκαιρία να περάσουν πολύ ώρα μαζί του.