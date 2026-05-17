ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 1-1 στο 76′ στη φιέστα για το «κιτρινόμαυρο» πρωτάθλημα – Πάρτι στις εξέδρες – ΦΩΤΟ

Η ΑΕΚ, αν και ηττάται στο α’ ημίχρονο με 0-1 από τον Ολυμπιακό, ζει ιστορικές στιγμές και κινείται σε ρυθμούς φιέστας. Οι φίλοι της ομάδας έχουν δώσει ηχηρό παρών και έχει στήσει ένα κιτρινόμαυρο πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μοίρασε χιλιάδες σημαιάκια στις θύρες, όπου κατά την είσοδο των οπαδών, όλοι πήραν από ένα.

Το σημαιάκι αναφέρει το “ΥΠΟΜΟΝΗ-ΕΠΙΜΟΝΗ-ΠΙΣΤΗ-ΠΑΘΟΣ”, μότο της Ένωσης για τη φετινή σεζόν που σφραγίστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το σημαιάκι που μοιράζεται στην είσοδο της "Allwyn Arena". 📸Δημήτρης Μητσαράς — SPORT24 (@sport24) May 17, 2026

Το σκορ στο 60′ παραμένει στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού.