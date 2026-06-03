ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά τεστ ο Ζούμπκοφ, αύριο πιθανότατα οι υπογραφές

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό να έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να απομένουν οι τυπικές διαδικασίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, κάτι που εκτός απροόπτου θα γίνει αύριο Τετάρτη (3/6).

Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Ζουμπκόφ της Τραμπζονσπόρ για 6 εκατομμύρια ευρώ

Η τουρκική Τραμπζονσπόρ απέστειλε τα απαιτούμενα έγγραφα προς την αθηναϊκή ΠΑΕ, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την παραχώρηση του 29χρονου διεθνούς άσου. Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής φέρεται να ανέρχεται σε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να δεσμευτεί με πολυετές συμβόλαιο.

Ο Ζούμπκοφ προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, έχοντας καταγράψει υψηλές επιδόσεις τόσο στο δημιουργικό όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Τραμπζονσπόρ, σημειώνοντας συνολικά 15 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ σε 41 αναμετρήσεις.

Με την τουρκική ομάδα κατέγραψε 57 συμμετοχές, 12 γκολ και 16 ασίστ, ενώ στη Σαχτάρ μέτρησε 107 εμφανίσεις με 20 τέρματα και 22 ασίστ. Σημαντική ήταν και η παρουσία του στη Φερεντσβάρος, με την οποία αγωνίστηκε σε 110 παιχνίδια.

Την ίδια στιγμή, αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής Ουκρανίας, με 45 διεθνείς συμμετοχές.