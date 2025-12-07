ΑΕΚ: Στην OPAP Arena o Λιβάι Γκαρσία και ο Στέφανος Τσιτσιπάς – ΦΩΤΟ

Ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε σήμερα στην «OPAP Arena» για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο να έχει μάλιστα μια συνομιλία με τον Μάριο Ηλιόπουλο στο ημίχρονο του ματς.

Ο Λιβάι Γκαρσία αγωνίστηκε το Σάββατο στο ισόπαλο ντέρμπι της Μόσχας μεταξύ της Σπαρτάκ και της Ντιναμό (1-1), ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος Ρωσίας, το οποίο θα συνεχιστεί το Μάρτιο.

Στο γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Δείτε φωτογραφιες: