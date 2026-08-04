ΑΕΚ: Τελεσίγραφο της «Ένωσης» στον Φίλιπ Κόστιτς, σύμφωνα με τους Σέρβους

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις κινήσεις της για την ενίσχυση του ρόστερ της και, μετά την προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις, εξετάζει την περίπτωση του Φίλιπ Κόστιτς για την αριστερή πλευρά της άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού B92.net, η υπόθεση του 33χρονου ποδοσφαιριστή έχει εισέλθει στην τελική της ευθεία, καθώς η Ένωση περιμένει την οριστική απάντησή του στην πρόταση συνεργασίας που του έχει καταθέσει.

Η ΑΕΚ περιμένει την τελική απόφαση του Κόστιτς

Όπως αναφέρει το σερβικό μέσο, η ΑΕΚ έχει ενημερώσει τον εκπρόσωπο του Κόστιτς ότι αναμένει την απάντηση της πλευράς του παίκτη μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η πρόταση της Ένωσης είναι η καλύτερη από όσες έχει στα χέρια του ο Σέρβος διεθνής. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο Κόστιτς αντιμετώπισε εξαρχής θετικά το αγωνιστικό πλάνο που του παρουσίασε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της μεταγραφής φέρεται να συμμετέχει και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχειρεί να συμβάλει θετικά στις επαφές των δύο πλευρών.

Η ΑΕΚ περιμένει πλέον την τελική απόφαση του Κόστιτς, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματά της για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας.