ΑΕΚ: Το ευρωπαϊκό ρεκόρ του ’77 που κατέρριψε η «Ένωση»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία με νίκη 3-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν αποδείχθηκε αρκετό για την πρόκριση. Η ομάδα της Μαδρίτης εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση, αξιοποιώντας το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι.

Η Ένωση πλησίασε σε μία μεγάλη ανατροπή, καθώς κάλυψε το 3-0 της ήττας στο πρώτο ματς, όμως το γκολ του Παλαθόν στο 60ό λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και «σφράγισε» την πρόκριση υπέρ των Ισπανών. Η προσπάθεια του Δικεφάλου αποδείχθηκε ανεπαρκής σε επίπεδο συνολικού σκορ, παρά την αγωνιστική υπεροχή στο δεύτερο παιχνίδι.

Παρά τον αποκλεισμό, η ΑΕΚ κατέγραψε μία σημαντική ιστορική επίδοση. Η ομάδα σημείωσε ρεκόρ νικών σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ξεπερνώντας την επίδοση της ομάδας του Φράντισεκ Φάντροκ από το 1977, όταν είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA. Η φετινή πορεία περιλάμβανε νίκες απέναντι σε Αμπερντίν, Σάμσουνσπορ, Φιορεντίνα, Κραϊόβα, Τσέλιε και Ράγιο Βαγιεκάνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Η ΑΕΚ το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να επαναλάβει τον άθλο του 1977. Έσπασε όμως απόψε ένα ρεκόρ που κρατούσε από εκείνη την τεράστια πορεία!

Πέντε νίκες στη διάρκεια της κυρίως ευρωπαϊκής σεζόν (χωρίς τα προκριματικά) είχε να κάνει η ΑΕΚ από την περίοδο 1976-77!

Ποτέ άλλοτε μέχρι εφέτος!

Μια επίδοση που κρατούσε κοντά 50 χρόνια!

Μια επίδοση που την ισοφάρισε η ΑΕΚ στο 0-4 με την Τσέλιε και την κατέρριψε απόψε με την έκτη ευρωπαϊκή νίκη στην κυρίως σεζόν χωρίς τις τρεις στα προκριματικά του καλοκαιριού!

Ένα ακόμα ρεκόρ μίας ιδιαίτερα αξιόλογης ευρωπαϊκής πορείας που ολοκληρώθηκε απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια!».